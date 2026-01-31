haftanın kitapları

LEZİZ-LEZZETİN EVRİMİ BİZİ NASIL İNSAN YAPTI?

(Rob Dunn-Monica Sanchez)



Doğanın bizi iştahla yemeye davet ettiği, ödülünü ise lezzet sunarak verdiği söylenir. Peki bir yiyeceği lezzetli kılan ölçütler nelerdir? Neden bazı tatlara bayılırken bazılarından hiç hoşlanmayız? Minotor Kitap'tan çıkan 'Leziz-Lezzetin Evrimi Bizi Nasıl İnsan Yaptı?' bu tür soruların merkezine yapılan son derece eğlenceli bir yolculuk. Rob Dunn ve Monica Sanchez, sıcaklık ve zekâ dolu anlatımlarıyla, yiyeceklerden aldığımız hazzın nedenlerine ve lezzet arayışının insanlık tarihinin seyrini nasıl yönlendirdiğine dair cesur ve yeni bir bakış açısı sunuyor. En güncel bilimsel araştırmaları canlı hikâyelerle birleştirerek, lezzeti hem biyolojik hem de kültürel bir olgu olarak işliyor. Lezzetin ilk aletlerin icadında, dev memelilerin yok oluşunda, dünyanın en lezzetli ve yağlı meyvelerinin evriminde, biranın ortaya çıkışında ve kendi toplumsallığımızın biçimlenmesinde nasıl bir rol oynamış olabileceğini ele alıyor.aki derin ve şaşırtıcı tarihi gözler önüne seriyor.