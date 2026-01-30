İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Veysel Şahin’in yasadışı bahis platformları üzerinden yasadışı bahis oynatma ve bu platformlara altyapı desteği sunma şeklinde suç işlediğini tespit ettiğini açıkladı.

Bu suçtan haksız kazanç elde ettiği gerekçesiyle Veysel Şahin’in ait taşınır ve taşınmaz mallarına, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarında bulunan mevduat ve yatırım hesaplarına, kripto para piyasası ve borsasında bulunan varlıklarına re’sen el koyuldu.

Bu kapsamda Veysel Şahin’e ait global şirketlerde bulunan 460 Milyon Euro değerindeki kripto varlıkları da donduruldu.

Şahin’in hesabının bulunduğu global şirket tarafından Türkiye’ye iade işlemleri devam ediyor.