Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Yargı Son dakika: Yasa dışı bahis baronu Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu | Son dakika haberleri

        Yasa dışı bahis baronu Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Veysel Şahin'in yasadışı bahis platformları üzerinden yasadışı bahis oynattığı ve bu platformlara altyapı desteği sunduğu iddiasına yönelik soruşturma kapsamında Şahin'in mal varlıklarına el konularak, global şirketlerde bulunan 460 milyon euro değerindeki kripto varlıkları, hesabın bulunduğu global şirket tarafından donduruldu.

        Giriş: 30.01.2026 - 13:27 Güncelleme: 30.01.2026 - 13:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Veysel Şahin’in yasadışı bahis platformları üzerinden yasadışı bahis oynatma ve bu platformlara altyapı desteği sunma şeklinde suç işlediğini tespit ettiğini açıkladı.

        Bu suçtan haksız kazanç elde ettiği gerekçesiyle Veysel Şahin’in ait taşınır ve taşınmaz mallarına, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarında bulunan mevduat ve yatırım hesaplarına, kripto para piyasası ve borsasında bulunan varlıklarına re’sen el koyuldu.

        Bu kapsamda Veysel Şahin’e ait global şirketlerde bulunan 460 Milyon Euro değerindeki kripto varlıkları da donduruldu.

        Şahin’in hesabının bulunduğu global şirket tarafından Türkiye’ye iade işlemleri devam ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Simge Sağın'dan sokakta prova

        Simge Sağın, 30 Ocak'ta Bostancı Gösteri Merkezi'nde vereceği konser öncesi provayı Galata sokaklarında gerçekleştirdi

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        Arakçi: Türkiye ile her zaman yakın istişare halindeyiz
        Arakçi: Türkiye ile her zaman yakın istişare halindeyiz
        NYT: İran nükleer programını büyük ölçüde ilerletmedi
        NYT: İran nükleer programını büyük ölçüde ilerletmedi
        Şam yönetimi ile YPG anlaştı
        Şam yönetimi ile YPG anlaştı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Altın ve gümüşte çok sert düşüş
        Altın ve gümüşte çok sert düşüş
        Deniz'in son görüntüleri ortaya çıktı!
        Deniz'in son görüntüleri ortaya çıktı!
        Ünlü yalı icradan 1.1 milyar liraya satışa çıkıyor
        Ünlü yalı icradan 1.1 milyar liraya satışa çıkıyor
        Avrupa'da kura günü! İşte muhtemel rakipler
        Avrupa'da kura günü! İşte muhtemel rakipler
        Dramın altından deprem çıktı
        Dramın altından deprem çıktı
        Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Az kaldık, çok harcadık
        Az kaldık, çok harcadık
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        Etik kurul onayladı
        Etik kurul onayladı
        Ölüm nöbeti! Başında bekledi
        Ölüm nöbeti! Başında bekledi
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Neden insanların sadece yüzde 10'u solak?
        Neden insanların sadece yüzde 10'u solak?
        "Fenerbahçe'nin hiç bahanesi yok!"
        "Fenerbahçe'nin hiç bahanesi yok!"