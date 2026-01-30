Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Sandığınızdan çok daha nadir bir özelliğe sahip olabilirsiniz! Neden insanların sadece yüzde 10'u solak?

        Sandığınızdan çok daha nadir bir özelliğe sahip olabilirsiniz! Neden insanların sadece yüzde 10'u solak?

        Okul sıralarından mutfak aletlerine kadar her şeyin sağ elini kullananlara göre tasarlandığı bir dünyada, solaklar varlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Genetik kodlarımızdan evrimsel stratejilerimize kadar uzanan bu azınlık durumu, aslında insan türünün hayatta kalma mekanizmasına dair önemli ipuçları barındırıyor. Haberimizin devamında...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2026 - 07:30 Güncelleme: 30.01.2026 - 07:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Dünya nüfusunun büyük çoğunluğu sağ elini kullanırken, yaklaşık %10'luk bir kesim hayatını sol eliyle şekillendiriyor. Tarih boyunca bazen bir dezavantaj bazen de üstün bir yetenek olarak görülen bu durum, modern bilimin en çok merak ettiği konuların başında geliyor. İşte detaylar!

        2

        GENETİK PİYANGO MU YOKSA KADER Mİ?

        Bilim insanları uzun yıllar boyunca solaklığın tek bir gen tarafından belirlendiğini düşündü; ancak modern araştırmalar bunun karmaşık bir genetik ağ ve çevresel faktörlerin birleşimi olduğunu gösteriyor. İkizler üzerinde yapılan çalışmalar, genetiğin solaklık üzerindeki etkisinin sadece %25 oranında olduğunu kanıtladı.

        3

        RAHİMDEKİ GELİŞİM SÜRECİ ETKİ EDİYOR

        Geriye kalan %75'lik dilim ise tamamen rahim içindeki gelişim süreci ve rastlantısal faktörlere dayanıyor. Özellikle PCSK6 geni gibi yapı taşlarının vücut asimetrisini belirlemede rol oynadığı bilinse de, solaklık hala tam anlamıyla tahmin edilebilen bir durum değil.

        4

        BEYNİN İKİ YAKASINI BAĞLAYAN OTOBAN

        İnsan beyni iki yarım küreden oluşur ve solak bireylerde bu iki küre arasındaki iletişim sağ elini kullananlara göre farklılık gösterir. Beynin iki lobu arasındaki veri akışını sağlayan "corpus callosum" bağının solaklarda daha kalın olması, bilginin iki taraf arasında daha hızlı transfer edilmesine imkan tanıyor.

        5

        DİL MERKEZİNİN ŞAŞIRTICI YERLEŞİMİ

        Genellikle sağ elini kullananlarda dil merkezi sol yarım kürede yer alırken, solaklarda bu durum çok daha çeşitlidir. Solak bireylerin bir kısmında dil merkezi sağ yarım kürededir, bir kısmında ise her iki yarım küre de bu işi paylaşır.

        6

        DÖVÜŞÇÜ TEORİSİ: SOLAKLARIN GİZLİ KOZU

        Peki, evrim neden solaklığı tamamen ortadan kaldırmadı? Bilim insanları bu noktada "Dövüşçü Teorisi" üzerinde duruyor.

        7

        Sağ elin baskın olduğu bir toplumda, solak bir rakiple karşılaşmak beklenmedik bir durumdur. Eskrim, boks ve tenis gibi sporlarda solakların hala istatistiksel bir üstünlüğe sahip olması bu teoriyi destekliyor.

        8

        EVRİMSEL DENGE NOKTASI: NEDEN %10?

        İnsan topluluklarındaki yardımlaşma ve iş birliği ihtiyacı, alet kullanımını standartlaştırmak için sağ el hakimiyetini baskın kılmıştır. Solaklık oranı, bu iş birliği ve bireysel rekabet arasındaki hassas dengenin bir sonucu olarak binlerce yıldır %10 seviyesinde sabitlenmiş görünüyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe 1 puana razı oldu!
        Fenerbahçe 1 puana razı oldu!
        Avrupa'da kura günü! İşte muhtemel rakipler
        Avrupa'da kura günü! İşte muhtemel rakipler
        İşletmelerde "zorunlu servis ücreti" yasaklandı
        İşletmelerde "zorunlu servis ücreti" yasaklandı
        Tedesco'dan play-off sözleri: Herkesi yenebiliriz!
        Tedesco'dan play-off sözleri: Herkesi yenebiliriz!
        "Trump, saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi"
        "Trump, saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi"
        Türk derbisinde kazanan F.Bahçe Beko!
        Türk derbisinde kazanan F.Bahçe Beko!
        Bakan Fidan, gündemi değerlendirdi
        Bakan Fidan, gündemi değerlendirdi
        İran'dan askeri tatbikat
        İran'dan askeri tatbikat
        AB, İran Devrim Muhafızlarını terör listesine aldı
        AB, İran Devrim Muhafızlarını terör listesine aldı
        Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Ankara'da
        Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Ankara'da
        AB, vize stratejisinde yeniliğe gitmeyi planlıyor
        AB, vize stratejisinde yeniliğe gitmeyi planlıyor
        93 yaşındaki anneannesini bastonla öldürdü!
        93 yaşındaki anneannesini bastonla öldürdü!
        Fenerbahçe'de Kante transferinde vites artırdı!
        Fenerbahçe'de Kante transferinde vites artırdı!
        BES sadece 3 gün etkilendi
        BES sadece 3 gün etkilendi
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        Dünyanın en büyük fonu İstinye'de
        Dünyanın en büyük fonu İstinye'de
        Faiz kararı sonrası Trump'tan Powell'a sert tepki
        Faiz kararı sonrası Trump'tan Powell'a sert tepki
        Türkiye, 23 üniversitesiyle ilk 500’e girdi
        Türkiye, 23 üniversitesiyle ilk 500’e girdi
        Tesla'dan iki modele veda kararı
        Tesla'dan iki modele veda kararı
        İlk donör heyet karşısında
        İlk donör heyet karşısında