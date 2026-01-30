Sandığınızdan çok daha nadir bir özelliğe sahip olabilirsiniz! Neden insanların sadece yüzde 10'u solak?

GENETİK PİYANGO MU YOKSA KADER Mİ?

Bilim insanları uzun yıllar boyunca solaklığın tek bir gen tarafından belirlendiğini düşündü; ancak modern araştırmalar bunun karmaşık bir genetik ağ ve çevresel faktörlerin birleşimi olduğunu gösteriyor. İkizler üzerinde yapılan çalışmalar, genetiğin solaklık üzerindeki etkisinin sadece %25 oranında olduğunu kanıtladı.