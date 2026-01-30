Domenico Tedesco'dan play-off sözleri: Herkesi yenebiliriz!

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son hafta karşılaşmasında deplasmanda FCSB ile 1-1 berabere kalan temsilcimiz Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, beraberlik sonrası açıklamalarda bulundu.

"KÖTÜ BİR MAÇ ÇIKARDIK"

Kötü bir maç çıkardık. Maçın başında oyunu kontrol etmeye çalıştık. Bu tip maçları 30. dakikada ikiyi atarak bitirebilirsiniz. Bu maçta çok fazla top kaybettik, hatalar yaptık. Rakip, bizden fazla istemedi ama biz onları oyuna davet ettik.

"POZİSYONLARI DEĞERLENDİREMEDİK"

Çok yavaş oynadık, çok top kaybettik. Rakip, bizi geride bekleme isteğiyle başladı. Oyunu kontrol ettik, pozisyonlar ürettik ama değerlendiremedik. İlk yarıda çok top kaybı ve rakibe kontratak şansı verdik. İkinci yarıda da bu devam etti. Attığımız paslar keskin değildi. Bütün bu saydıklarımı düşününce, 1-1'i normal buluyorum. Rakibin de gol atacak pozisyonları oldu.