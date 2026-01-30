Domenico Tedesco'dan play-off sözleri: Herkesi yenebiliriz!
UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Romanya ekibi FCSB ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.
"KÖTÜ BİR MAÇ ÇIKARDIK"
Kötü bir maç çıkardık. Maçın başında oyunu kontrol etmeye çalıştık. Bu tip maçları 30. dakikada ikiyi atarak bitirebilirsiniz. Bu maçta çok fazla top kaybettik, hatalar yaptık. Rakip, bizden fazla istemedi ama biz onları oyuna davet ettik.
"POZİSYONLARI DEĞERLENDİREMEDİK"
Çok yavaş oynadık, çok top kaybettik. Rakip, bizi geride bekleme isteğiyle başladı. Oyunu kontrol ettik, pozisyonlar ürettik ama değerlendiremedik. İlk yarıda çok top kaybı ve rakibe kontratak şansı verdik. İkinci yarıda da bu devam etti. Attığımız paslar keskin değildi. Bütün bu saydıklarımı düşününce, 1-1'i normal buluyorum. Rakibin de gol atacak pozisyonları oldu.
"TAM KADROYSAK HERKESİ YENEBİLİRİZ"
Tabii ki bir üst tur iyi bir şey. 8 maç kolay olmadı. Zagreb, Aston Villa ve Stuttgart ile oynadık. Lig aşaması bitti, önümüze bakıyoruz. Bazı maçlarda 6 numaramız, bazı maçlarda forvetimiz yoktu. Beklerimizde sorunlar yaşadık. Şimdi listeyi yenileyeceğiz. Bu istediğimiz bir şey. Viktoria Plzen'e karşı oynadık ve kolay değildi. Tam kadro olduğumuzda, herkesi yenebiliriz. Evimizde de herkesi yenebiliriz. Nottingham Forest, İngiliz takımı ve İngiliz takımları ile oynarsanız, fiziksel sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Kimin geleceği önemli değil. Önemli olan bir sonraki tura geçmekti. Hiçbir şeyden saklanmamıza gerek yok.
"KAYBETTİĞİMİZ TOPLARDAN ATAKLAR YEDİK"
FSCB'de bizi şaşırtan bir şey olmadı. Kontrataklar buldular, evet. Kesici 6 numara Edson Alvarez olduğunda Fenerbahçe farklı, olmadığında farklı. Milan Skriniar olduğunda farklı, olmadığında farklı. Geldiğimde kesici 6 numaraya ihtiyaç olduğunu hissettim, onsuz 17 maç oynadık. İsmail Yüksek iyi oyuncu ama özellikleri başka. Ne kadar iyi oyuncular olursa olsun, bu kadar top kaybı yaparsanız, top geçer. Kendi kaybettiğimiz toplardan ataklar yedik.
"YİĞİT EFE'NİN PERFORMANSINDAN MEMNUNUM"
Ona biçmiş olduğum rol, İsmail Yüksek ile aynı. İsmail'İn kırmızı kart olasılığı olduğundan oyundan çıkardım ve onu soktum. Yiğit Efe'nin performansından memnunum.