        Norveç Varlık Fonu, Borsa İstanbul'da 32 şirkete daha yatırım yaptı - İş-Yaşam Haberleri

        Norveç Varlık Fonu, Borsa İstanbul'da 35 şirkete daha yatırım yaptı

        Dünyanın en büyük varlık fonu olan Norveç Varlık Fonu'nun 2025 yıl sonu rakamlarına göre fonun Borsa İstanbul'da yatırım yaptığı hisse sayısı 44'ten 79'a çıktı. Fonun yeni yatırım yaptığı 35 şirketle birlikte hisselerin toplam portföy büyüklüğü ise 1.4 milyar dolardan 1.8 milyar dolara çıktı. Fon en fazla Aselsan ve BİM'deki payını artırdı.

        Giriş: 29.01.2026 - 16:03 Güncelleme: 29.01.2026 - 16:12
        Borsa İstanbul son sürat yükselerek rekorlar kırarken bir olumlu haber de geçtiğimiz yıllarda Türkiye'ye yatırım yapmaya başlayan dünyanın en büyük varlık fonu olan Norveç Varlık Fonu rakamlarından geldi. Fonun 2025 yıl sonu raporuna göre yatırım yapılan Türk hisse senedi sayısı 2024'te 44'ken 2025 sonunda 79'a ulaştı. Fonun Borsa İstanbul'daki varlığı geçen yıl 1.4 milyar dolarken 2025 sonunda 1.8 milyar dolara çıktı.

        EN BÜYÜK YATIRIM ASELSAN'DA

        Fonun en fazla yatırım yaptığı hisseler ise Aselsan ve BİM oldu. Fonun 2024 sonunda Aselsan'daki payı 81 milyon dolarken bu hisse geçen yıl yüzde 300'ü aşkın yükselince 2025 sonunda rakam 149 milyon dolara ulaştı. Fon Aselsan'ın yüzde yarımına sahip. Norveç Fonu'nun en çok yatırım yaptığı ikinci şirket 126 milyon dolar ile BİM. Bu şirketin yüzde 1.6'sına da Norveçli fon sahip oldu. Bu iki şirketi 123 milyon dolarla Akbank ve 119 milyon dolarla Koç Holding takip etti. Bankalardan Garanti, Yapı Kredi ve İş bankası de fonun ilgi gösterdiği hisseler.

        34 ŞİRKETTE VARLIK 10 MİLYON DOLARIN ÜSTÜNDE

        Norveç fonunun yatırım yaptığı 34 şirketteki varlığı 10 milyon doların üstünde. Havacılık, demir çelik, sağlık, otomotiv ve perakende şirketleri de fon portföyünde dikkat çeken şirketler. Sahiplik oranına bakıldığında ise fon yüzde 3.46 ile en büyük paya MLP Sağlık'ta ulaştı. İş Yatırım'daki pay 2.85, Gen İlaç'ta 2.53, TAV Havalimanları'nda 2,45 Aksa'da 2.46'ya çıkmış durumda.

        NORVEÇ VARLIK FONU NEDİR?

        Norveç, 1990 yılında attığı stratejik bir adımla, doğal kaynaklardan elde ettiği geliri geleceğe taşımayı hedefleyen özel bir fon oluşturdu. Norveç Varlık Fonu, resmi adı ile Statens pensjonsfond utland, dünya genelinde Küresel Hükümet Emeklilik Fonu (GPFG) olarak biliniyor. Ülkede ise halk arasında çoğu zaman “Petrol Fonu” olarak anılıyor; çünkü temel kaynağını Norveç’in petrol ve doğal gaz ihracatından elde edilen gelirler oluşturuyor.

        Zaman içinde GPFG, sadece büyüklüğüyle değil; şeffaf yapısı, etik yatırım ilkeleri ve sürdürülebilirlik odaklı stratejileriyle de uluslararası saygınlık kazanarak günümüzdeki halini aldı.

        Norveç Varlık Fonu, 1990'dan itibaren ülkenin petrol ve doğal gaz üretiminin getirisiyle yabancı ülkelerin hisse senetleri, tahvil ve emlak piyasalarına yatırım yapıyor. Norveç hükümeti, fon gelirlerinin çok az bölümünü kullanabiliyor, geriye kalan yüksek kısım ise gelecek nesiller için biriktiriliyor. Norveç Varlık Fonu, 1990'dan itibaren ülkenin petrol ve doğal gaz üretiminin getirisiyle yabancı ülkelerin hisse senetleri, tahvil ve emlak piyasalarına yatırım yapıyor. Norveç hükümeti, fon gelirlerinin çok az bölümünü kullanabiliyor, geriye kalan yüksek kısım ise gelecek nesiller için biriktiriliyor.

