Yazarlardan Galatasaray için flaş yorum: Okan Buruk'a yazar!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. ve son haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı İngiliz ekibi Manchester City'ye 2-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla son 16 play-off turunda yoluna devam edecek. Spor yazarları, Galatasaray'ın performansını değerlendirdi.
"ÖNDE BASKI TUTKUSUNUN BAŞLARINA İŞ AÇMASI İŞTEN DEĞİLDİ"
Cem Dizdar: Rakip ceza sahası önüne kadar baskıya gitmenin iyi bir fikir olmadığı da görüldü. Rahatça çıktı City oradan, üstelik oyunu da kurarak! En doğru ve en ciddi Galatasaray uygulaması tüm takım savunmadayken 39. dakikada kendi sahalarından Sane ve Osimhen ile kalkıştıkları, tamamlanamayan hücum girişimiydi. İkinci devre skorun da etkisiyle öne çıkma niyetini 50’ler doğru iyice belli ettilerse de göstermelik kalmaktan öteye geçemeyen ‘’önde baskı’’ tutkusunun başlarına iş açması işten değildi. O sırada iyiden iyiye savunmaya yerleşen City, sanki deplasmandaymış gibi yüksünmeden bildiğimiz kontratak oyununa döndü! Gol atamadılarsa da ilk 8’e girerken Galatasaray da yola devam etti. Öte yandan koca stadyumda, üstelik deplasmanda tribün hakimiyeti baştan sona Galatasaray’daydı adeta. Gelin görün ki, bizdeki ‘‘tribün büyük güçtür’’ propagandasının aksine, bu durum ne oyuna ne sonuca etki edebildi. [Fanatik]
"OKAN BURUK'A YAZAR"
Engin Verel: "Manchester City'ye karşı ilk yarıyı iki farklı geride kapatmak kolay telafi edilecek bir skor değildi. Elbette bu yenilgi herkesten önce Okan Buruk'a yazar. Zira böyle maçlarda alışılmış düzenin dışına çıkmak, risk almak doğru değildir. Her şeye rağmen ilk 24'e girip PlayOff oynama hakkı kazanmak Galatasaray için bir artıdır. Okan Buruk'un kendini affettirmesi de ancak bir sonraki turu geçmesi hâlinde mümkündür. Bu maçtan aldığı derslere iyi çalışması ve benzer hataları yapmaması hâlinde, yeni takviyelerle Galatasaray'ın bunu başaracağına inanıyorum." [Akşam]
"MAÇI YENİDEN OYNAMAYA ÇALIŞSA..."
Levent Tüzemen: "Okan hocanın geç de olsa Barış, İlkay ve Abdülkerim'i oyundan alması doğru bir hamleydi ve G.Saray'ın ayağa daha iyi pas yapmasını sağladı. Okan hoca maçı yeniden oynamaya çalışsa, oyuna Torreira ile başlar, belki sol stoper olarak Jakobs'u kullanır, Barış'ın yerine de Yunus'u tercih ederdi. G.Saray belki kaybetti ama Avrupa'ya devam etmeyi başardı." [Sabah]
"KESİNLİKLE EZİLMEDİLER"
Ömer Üründül: "Nasıl oynadılar dersek, kesinlikle ezilmediler. Ama şöyle bir gerçek var; yenilen iki gol dışında kalede yaşanan beş gol pozisyonu var. Bu tablo günümüzde kabul görmüyor. Bu maç bize gösterdi ki böyle güçlü sahneleri Türkiye ligiyle mukayese etmemek lazım." [Sabah]