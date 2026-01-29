Yazarlardan Galatasaray için flaş yorum: Okan Buruk'a yazar!

"ÖNDE BASKI TUTKUSUNUN BAŞLARINA İŞ AÇMASI İŞTEN DEĞİLDİ"

Cem Dizdar: Rakip ceza sahası önüne kadar baskıya gitmenin iyi bir fikir olmadığı da görüldü. Rahatça çıktı City oradan, üstelik oyunu da kurarak! En doğru ve en ciddi Galatasaray uygulaması tüm takım savunmadayken 39. dakikada kendi sahalarından Sane ve Osimhen ile kalkıştıkları, tamamlanamayan hücum girişimiydi. İkinci devre skorun da etkisiyle öne çıkma niyetini 50’ler doğru iyice belli ettilerse de göstermelik kalmaktan öteye geçemeyen ‘’önde baskı’’ tutkusunun başlarına iş açması işten değildi. O sırada iyiden iyiye savunmaya yerleşen City, sanki deplasmandaymış gibi yüksünmeden bildiğimiz kontratak oyununa döndü! Gol atamadılarsa da ilk 8’e girerken Galatasaray da yola devam etti. Öte yandan koca stadyumda, üstelik deplasmanda tribün hakimiyeti baştan sona Galatasaray’daydı adeta. Gelin görün ki, bizdeki ‘‘tribün büyük güçtür’’ propagandasının aksine, bu durum ne oyuna ne sonuca etki edebildi. [Fanatik]