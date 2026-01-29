Bu filmler NASA onaylı! Gerçekliğiyle uzmanları bile şaşırtmayı başaran en iyi 7 bilimkurgu filmi!

THE DAY THE EARTH STOOD STILL

1951 tarihli bu yapım, uzaylıları istilacı canavarlar olarak değil, mantıklı ve diplomatik varlıklar olarak resmediyor. Film, küresel sorumluluk ve teknolojik saldırganlığın sonuçları üzerine odaklanarak bilimsel bir ciddiyet sergiliyor.