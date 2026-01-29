Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Bu filmler NASA onaylı! Gerçekliğiyle uzmanları bile şaşırtmayı başaran en iyi 7 bilimkurgu filmi!

        Bu filmler NASA onaylı! Gerçekliğiyle uzmanları bile şaşırtmayı başaran en iyi 7 bilimkurgu filmi!

        NASA, sinema tarihinde gerçek bilimsel prensiplere sadık kalarak fanteziden uzaklaşan yapımları onurlandırdığı kapsamlı bir liste yayımladı. Bilim insanlarına göre bir filmin başarısı sadece geleceği tahmin etmesinde değil, bilimsel süreçleri ve etik tartışmaları ne kadar gerçekçi yansıttığında yatıyor. İşte o filmler!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2026 - 07:30 Güncelleme: 29.01.2026 - 07:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bilim kurgu sineması çoğu zaman hayal gücünün sınırlarını zorlasa da, bazı yapımlar bilimsel gerçeklikten hiç kopmuyor. NASA, bilimsel prensiplere sadakatiyle öne çıkan ve etik tartışmaları gerçekçi biçimde ele alan filmleri mercek altına aldı. İşte NASA'nın onayından geçen 7 film!

        2

        JURASSIC PARK

        Klonlama her ne kadar kurgusal kalsa da, filmdeki DNA ve genetik açıklamaları bilim dünyasından tam not alıyor. Özellikle kaos teorisinin karmaşık sistemlerdeki işleyişi, filmde bilimsel bir doğrulukla işleniyor.

        3

        CONTACT

        Astronom Carl Sagan'ın romanından uyarlanan film, radyo astronomisi ve SETI araştırmalarını temel alıyor. Yapım, bir sinyal arayışındaki bilimsel şüphecilik, hakemli inceleme süreçleri ve fon bulma zorlukları gibi sektörel gerçekleri başarıyla yansıtıyor.

        4

        METROPOLIS

        1927 yapımı bu sessiz sinema klasiği, otomasyon ve yapay zekanın toplumsal sonuçlarını neredeyse bir asır önceden öngördü. NASA, filmin teknoloji ve insan emeği arasındaki ilişkiye dair etik kaygılarını takdirle karşılıyor.

        5

        THE DAY THE EARTH STOOD STILL

        1951 tarihli bu yapım, uzaylıları istilacı canavarlar olarak değil, mantıklı ve diplomatik varlıklar olarak resmediyor. Film, küresel sorumluluk ve teknolojik saldırganlığın sonuçları üzerine odaklanarak bilimsel bir ciddiyet sergiliyor.

        6

        WOMAN IN THE MOON

        Gerçek ay görevlerinden onlarca yıl önce çekilen 1929 yapımı film, roket fırlatma süreçlerini ve yerçekimsiz ortamı tasvir etmedeki başarısıyla dikkat çekiyor.

        7

        THE THING FROM ANOTHER WORLD

        Kuzey Kutbu'ndaki bir dış dünya tehdidine karşı bilim insanlarının verdiği mücadeleyi anlatan bu eser, sorunların çözümünde sihirli yöntemler yerine bilimsel deney ve akıl yürütmeyi kullanmasıyla öne çıkıyor.

        8

        GATTACA

        1997 yapımı bu film, DNA tabanlı ayrımcılığın hüküm sürdüğü bir geleceği konu alıyor. NASA, yapımın genetik testlerin işleyişi ve gen seçimi gibi bugün bile güncelliğini koruyan etik sorunları ele alma biçimini oldukça gerçekçi buluyor.

        Kaynak: Daily Mail UK

        Fotoğraf Kaynak: IMDb

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        Okan Buruk'tan play-off turu açıklaması!
        Okan Buruk'tan play-off turu açıklaması!
        Emekli maaşı düzenlemesi Resmi Gazete'de
        Emekli maaşı düzenlemesi Resmi Gazete'de
        Cimbom, City'ye yenildi: Play-off biletini aldı!
        Cimbom, City'ye yenildi: Play-off biletini aldı!
        Kastamonu'da alevler 3 evi küle çevirdi
        Kastamonu'da alevler 3 evi küle çevirdi
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        11 yaşındaki çocuk yangında hayatını kaybetti
        11 yaşındaki çocuk yangında hayatını kaybetti
        İngiltere Başbakanı Çin'de
        İngiltere Başbakanı Çin'de
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        Mardin'de silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı, 6 tutuklama
        Mardin'de silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı, 6 tutuklama
        Yabancı alımlara başladı
        Yabancı alımlara başladı
        Suriye lideri Şara, Moskova'da
        Suriye lideri Şara, Moskova'da
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        Gueye'de sıcak gelişme! Anlaşma sağlandı
        Gueye'de sıcak gelişme! Anlaşma sağlandı
        TikTok fenomeninden 975 milyon dolarlık anlaşma
        TikTok fenomeninden 975 milyon dolarlık anlaşma
        Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci celse sona erdi
        Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci celse sona erdi
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        New York buz kesti
        New York buz kesti
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde