İtalya'dan bomba iddia: Galatasaray, Pape Gueye ile anlaştı!

PAPE GUEYE KİMDİR?

Tam adıyla Pape Alassane Gueye, 24 Ocak 1999 tarihinde Fransa'nın Montreuil kentinde doğdu. Hem Fransa hem de Senegal vatandaşlığı bulunan oyuncu, milli takım tercihini Senegal'den yana kullandı ve ülkesiyle iki kez Afrika Uluslar Kupası zaferi yaşadı.