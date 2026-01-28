İtalya'dan bomba iddia: Galatasaray, Pape Gueye ile anlaştı!
Ara transfer döneminde şu ana kadar kadrosuna iki takviye yapan Galatasaray'da gözler Pape Gueye'ye çevrilirken, transferde sıcak bir gelişme yaşandı. İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Senegalli orta sahanın sarı-kırmızılı kulüple anlaştığını iddia etti.
Orta sahaya takviye yapmayı planlayan Galatasaray'da listenin ilk sırasında yer alan Pape Gueye hakkında flaş bir gelişme yaşandı.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira, sarı-kırmızılıların Senegalli orta saha ile 4 yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu.
Gueye'nin kulübü Villarreal'in ise bonservis için kapıyı 40 milyon Euro'dan açtığı, 35 milyon Euro'nun altına ise düşmeyeceği belirtildi.
27 yaşındaki oyuncu ise Galatasaray'a gitmek istediğini Villarreal'e iletirken, sarı-kırmızılıların bu kozu kullanarak İspanyol kulübünü ikna edebileceği ifade edildi.
Afrika Uluslar Kupası finalinde attığı golle Senegal'i şampiyonluğa taşıyan Pape Gueye'yi Okan Buruk'un çok beğendiği ve ısrarla kadrosunda görmek istediği belirtiliyor.
PAPE GUEYE KİMDİR?
Tam adıyla Pape Alassane Gueye, 24 Ocak 1999 tarihinde Fransa'nın Montreuil kentinde doğdu. Hem Fransa hem de Senegal vatandaşlığı bulunan oyuncu, milli takım tercihini Senegal'den yana kullandı ve ülkesiyle iki kez Afrika Uluslar Kupası zaferi yaşadı.