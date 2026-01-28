Habertürk
Habertürk
        Çiçek yüzünden kadın ortağını dövdü! Tahliye edildi!

        Çiçek yüzünden kadın ortağını dövdü! Tahliye edildi!

        İzmir'de 15 Ekim'de çiçek tartışmasında kadın ortağını darp edip yaralayan sanığa indirimli 2,5 yıl hapis cezası verildi. Cezaevinde kaldığı süre göz önüne alınan saldırgan hakkında ayrıca tahliye kararı verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 14:51 Güncelleme: 28.01.2026 - 14:51
        
        İzmir'in Çiğli ilçesinde iş ortağı Songül Çolak'ı (43) darp edip, kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde yaralayan sanık Erdal E. (58), indirimli 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        DHA'nın haberine göre cezaevinde kaldığı süre göz önüne alınan Erdal E. tahliye edildi. Olay güvenlik kamerasına da yansıdı.

        KAMERALARA YANSIDI

        Olay, geçen yıl 15 Ekim'de Çiğli'deki bir emlakçıda meydana geldi. Birlikte emlakçılık yapan Songül Çolak ile Erdal E. arasında ofiste 'çiçek' yüzünden tartışma çıktı. Çolak, çiçeğin saksısındaki toprağı ofisin önündeki çöp kutusuna boşalttığı sırada Erdal E. tarafından darp edildi. Hastaneye kaldırılan Çolak, Erdal E.'den şikayetçi oldu. Vücudunda kırık olan Çolak, tedavisinin ardından taburcu edildi. Gözaltına alınan Erdal E. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda Çolak'ın elinde çiçekle ofis dışına çıkıp saksıdaki toprağı döktüğü, arkasından gelen Erdal E'nin kendisini ittiği görüntülerde yer aldı.

        "TAHLİYE EDİLDİ"

        Başlatılan soruşturmanın ardından Erdal E. hakkında 'Kadına karşı tehdit' ve 'Kasten yaralama' suçlarından dava açıldı. Karşıyaka 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılamada 15 Ocak'ta karar çıktı. Erdal E., ‘Kasten yaralama’ suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Olayda Çolak'ta 4'üncü derecede kırık meydana gelmesi sebebiyle verilen ceza 3 yıla çıkarıldı. Bu ceza da sanığın geleceği üzerindeki etkileri nedeniyle indirim yapılarak 2,5 yıla indirdi. Erdal E. cezaevinde kaldığı süre dikkate alınarak, tahliye edildi. Erdal E, 'Kadına karşı tehdit' suçundan ise beraat etti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Amy Winehouseun ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde

        İngiliz müzisyen Amy Winehousea ait kan lekeli bale pabuçları, bunları Los Angelesta düzenlenen müzayedede 3 bin 900 dolara satın alan Ankaralı Özgür Çiftin koleksiyonunda yer alıyor. (AA)

