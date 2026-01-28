Habertürk
        Victor Osimhen, rekor için sahaya çıkacak - Futbol Haberleri

        Victor Osimhen, rekor için sahaya çıkacak

        Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester City maçında rekor için sahaya çıkacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 09:31 Güncelleme: 28.01.2026 - 09:31
        1

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 8’inci ve son haftasında bu akşam İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City’ye konuk olacak.

        2

        Etihad Stadyumu’nda saat 23.00’te başlayacak karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu’ndan Alejandro Hernandez yönetecek.

        3

        Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı ekipte gözler Victor Osimhen’de olacak.

        4

        Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında şu ana kadar toplam 12 gol kaydeden Nijeryalı yıldız, Manchester City karşısında fileleri havalandırması halinde kulüp tarihinde Avrupa kupalarında en çok gol atan yabancı futbolcu olacak.

        5

        Teknik direktör Okan Buruk’un en önemli hücum silahları arasında yer alan 27 yaşındaki Nijeryalı golcü, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool’a 1, Bodo/Glimt’e 2 ve Ajax’a 3 gol olmak üzere toplam 6 kez fileleri sarstı.

        6

        Osimhen, geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi’nde ise Tottenham’a 2, AZ Alkmaar’a 2, Dinamo Kiev’e 1 ve Ajax’a 1 gol kaydetti.

        7

        Avrupa kupalarında toplam 12 gole ulaşan Victor Osimhen, bu alanda Shabani Nonda ve Milan Baros ile zirveyi paylaşıyor.

        8

        Nijeryalı golcü, Manchester City deplasmanında atacağı golle Galatasaray tarihine geçmeye hazırlanıyor.

        9

        2 GOL DAHA ATARSA GOMİS’İ GEÇECEK

        Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla 2 gol daha atması durumunda Bafetimbi Gomis’i (51) geçerek Galatasaray tarihinde en çok gol atan 4’üncü yabancı futbolcu olacak.

        10

        Nijeryalı yıldız, daha önce 5 Kasım 2025’te UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4’üncü haftasında Ajax’a karşı hat-trick yaparak Wesley Sneijder’i geçmişti (45).

        11

        BU SEZONKİ GOL SAYISI 13

        Galatasaray’ın 27 yaşındaki Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 18 maçta 13 gol kaydetti.

        12

        Süper Lig’de 7 kez fileleri havalandıran Osimhen’in, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise 6 golü bulunuyor.

