ABD Başkanı Trump'tan Dolar açıklaması

ABD lideri Trump, Iowa'da basın mensuplarına, Amerikan Doları'nın değerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Dolar'daki değer kaybına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Trump, Dolar'ın fazla değer kaybettiğini düşünmediğini söyledi.

"DOLAR HARİKA GİDİYOR"

Trump, "Hayır, bence harika. Yaptığımız işlere bakın. Hayır, Dolar harika gidiyor." dedi. AA'nın haberine göre; Çin ve Japonya'nın para birimlerini devalüe etmek istedikleri için eskiden bu ülkelerle çok mücadele ettiğini dile getiren Trump, bunun adil olmadığını, onlar paralarının değerini düşürdüğünde rekabetin zorlaştığını ifade etti.

Trump, Dolar'ın kendi seviyesini bulmaya çalıştığını belirterek, bunun adil olduğunu kaydetti. ABD Başkanı, "(Doları) Bir yoyo gibi aşağı veya yukarı hareket ettirebilirdim" diye konuştu.

Trump'ın açıklamaları sonrası ABD Doları'nın Euro, İsviçre Frangı, Japon Yeni, Kanada Doları, İngiliz Sterlini ve İsveç Kronu karşısındaki değerini ölçen Dolar endeksi, 95,6'ya kadar inerek 4 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Uluslararası piyasalarda Euro/Dolar paritesi de 1,20 seviyesine kadar çıkarak 2021'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.