        Haberler Dünya ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor! Can kaybı 30'a yükseldi, ekonomik hasar 105 milyar doları aşabilir! | Dış Haberler

        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!

        ABD'de "tarihi" olarak nitelenen ve etkisini sürdüren kar yağışı ve aşırı soğuklar sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi. 200 milyondan fazla kişinin etkilendiği kar fırtınasından kaynaklanan toplam hasar ve ekonomik kaybın 105 - 115 milyar dolar olması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2026 - 07:57 Güncelleme: 27.01.2026 - 07:57
        1

        ABD'yi etkisi altına alan kar fırtınası ve dondurucu soğuklar nedeniyle 30 kişi hayatını kaybetti. Aşırı soğukların bazı bölgeler hafta boyunca devam etmesi bekleniyor.

        2

        Kar fırtınası ve dondurucu soğuklar nedeniyle ülke genelinde hala 800 binden fazla kişi elektriksiz kalırken, 17 bini aşkın uçuş iptal edildi. Büyük şehirlerdeki okullarda eğitime ara verildi ya da uzaktan eğitime geçildi.

        3

        Yetkililer, fırtınanın etkilerinin günlerce, hatta haftalarca sürebileceğini belirterek, yaklaşık 90 milyon kişinin "aşırı soğuk" uyarısı altında bulunduğunu bildirdi.

        4

        Başkent Washington'da 10 santimetreye, New York ve New Jersey eyaletlerinde ise 30 santimetreye kadar kar yağışının beklendiği uyarısı yapıldı.

        5

        213 MİLYON KİŞİ ETKİSİ ALTINDA

        ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, ülkede 213 milyon kişinin, güney eyaletlerinde tehlikeli buzlanma, kuzeydoğu eyaletlerinde de kar fırtınası altında olduğunu açıklamıştı.

        6

        Öte yandan dünya çapında hava tahmin hizmeti veren AccuWeather, ABD'de "tarihi" olarak nitelendirilen dondurucu kar fırtınasına dair açıklama yaptı.

        7

        Kar fırtınası sona erse bile dondurucu soğukların süreceği ifade edilen açıklamada, 1 milyondan fazla elektrik abonesinin iletim hatlarındaki buz birikimi sonrasında elektriksiz kaldığı kaydedildi.

        8

        "HASAR 105 MİLYAR DOLARI GEÇECEK"

        Milyonlarca kişi için ısınma faturalarının normalin yüzde 20 ila 35 üzerinde olabileceği aktarılan açıklamada, New York, Philadelphia, Pittsburgh ve Baltimore şehirlerinde ısınma talebinin, ocak sonundan şubat sonuna kadar 20 yıllık tarihsel ortalamanın oldukça üzerinde seyretmesinin beklendiği bildirildi.

        9

        Açıklamada, "AccuWeather uzmanları, ülke genelinde iki düzineden fazla eyaleti etkileyen kar fırtınasının toplam hasar ve ekonomik kayıplarının öncü tahminlere göre 105 ila 115 milyar dolar aralığında olacağını belirtiyor." ifadesine yer verildi.

        10

        Fırtınanın neden olduğu uçuş iptalleri, iş yeri kapanmaları, tedarik zinciri aksamaları gibi sorunlara işaret edilen açıklamada, dondurucu kar fırtınasının Los Angeles bölgesindeki orman yangınlarından bu yana en maliyetli şiddetli hava olayı olabileceği vurgulandı.

        11
        12
        13

        *Haberin görselleri AA ve AP tarafından servis edilmiştir.

