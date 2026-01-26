Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Sergen Yalçın: Bunlar futbolda olağan şeyler - Beşiktaş Haberleri

        Sergen Yalçın: Bunlar futbolda olağan şeyler

        Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'de Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Bazen kazanamıyorsunuz. Bunlar futbolda olağan şeyler. Kötü bir oyunun son bölümde beraberliği kurtarmak bizim için iyiydi." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 23:09 Güncelleme: 26.01.2026 - 23:09
        Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında ikas Eyüpspor'la 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, 2 puan kaybettikleri için üzgün olduğunu söyledi.

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yalçın, "Beklemediğimiz bir oyun ve skor oldu. Oyunun başlangıcında ciddi bir konsantrasyon eksikliği yaşadık. Oyun formatımızın dışında oynadık. Erken öne geçmemize rağmen oyunun devamında zor anlar yaşadık. Oyunu çevirmek için hamleler yaptık. Kazanabilirdik ama bizim adımıza mücadele gücü, ikinci toplar, normal oyun anlayışımızın dışındaydı. Bazen kazanamıyorsunuz. Bunlar futbolda olağan şeyler. Kötü bir oyunun son bölümde beraberilği kurtarmak bizim için iyiydi." ifadelerini kullandı.

        Sergen Yalçın, motivasyon eksikliği yaşandıklarını belirterek, "Futbolda bunlar olağan şeyler. Bir takım her maça maksimum performansla devam edemez. Oyunun doğasında olan şeyler bunlar. Bugün çok fazla negatiflik vardı takımda. Bireysel performans düşüklüğü vardı. Oyunun başlangıcında takımın motivasyonunun bozuk olduğunu kendi aramızda konuştuk. Üç puan kazanmamız gereken bir maçtı. Futbol kağıt üzerinde değil sahada oynanıyor. Koşmak, mücadele etmek lazım kazanmak için. İki puan kaybettiğimizin için üzgünüz." diye konuştu.

        Transfer konusuna da değinen Yalçın, şunları aktardı:

        "Transfer görüşmelerimiz var. Seviye üstü, takıma katkı yapacak oyuncular almak istiyoruz. Herkes çalışıyor eksik bölgeleri doldurmak için. Çok ayrılık oldu. Bu oyuncuların bir bölümü planlamamızda yoktu. Çok da önemli kayıplar yaşamadık. Stoper, sol bek, merkez orta saha, kenar ve santrfor gibi oyuncular bulmuştuk ama son dakikada işler bozuldu. İşin ekonomik tarafına da bakmak lazım. Sadece Abraham ve Rafa Silva'nın ayrılması kulübe bundan sonrası için 60 milyon avro avantaj sağladı. Beşiktaş camiası olarak ciddi bir değişim söz konusu. Ayrılma konusunda doğru şeyler yaptık. Hangi oyuncuya gitsek 25-30 milyon avro gibi rakamlar çıkıyor karşımıza. Bu da zorluyor. Yaz dönemi olsa belki daha rahat hareket ederiz. Ciddi katkı yapacak oyuncular planlıyoruz."

