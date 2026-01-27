Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Dehşet sözler: "Kafasına ütüyle vurdum, bıçakladım!" | Son dakika haberleri

        Dehşet sözler: "Kafasına ütüyle vurdum, bıçakladım!"

        İstanbul Şişli'de cansız bedeni bir çöp konteynerinde bulunan Özbekistan uyruklu kadının katledilmesiyle ilgili soruşturmada katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı. Olayla ilgili yapılan çalışmalarda da, zanlıların cinayeti işledikten sonra cesedi valizle taksiye bindikleri anlara ait görüntüler de kan dondurdu. Habertürk'ten Elif Yavuz ve Mustafa Şekeroğlu'nun haberi..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2026 - 13:39 Güncelleme: 27.01.2026 - 13:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dehşet sözler: "Kafasına ütüyle vurdum, bıçakladım!"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul'da başı kesilerek öldürülen ve cansız bedeni çöp konteynerine atılan Özbekistan uyruklu kadınla ilgili soruşturmada yurt dışına kaçmak üzereyken yakalanan katil zanlısı ve arkadaşı ile kadının tanıdığı olan bir şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Habertürk'ten Elif Yavuz'un haberine göre 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Peki, katil zanlısı ifadesinde ne anlattı?

        “SOSYAL MEDYADAN TANIŞTIK”

        Öldürdüğü kadınla nasıl tanıştıklarını anlatan katil zanlısı, “Durdona Kakımova isimli şahıs benim sevgilimdir, kendisiyle 1 yıldır ilişkimiz bulunmaktadır. Tiktok'ta canlı yayında tanıştık, bu yayında 5,6 arkadaş Whatsapp'ta grup kurarak konuşmaya başladık. Bu grupta ben ve Durdona da vardı. 2025 senesinin ocak ayı ya da şubat ayının ilk haftalarında görüştük. Bu tarihten itibaren kendisiyle ilişkimiz başladı” dedi.

        REKLAM

        “EVE ÇAĞIRMA AMACIM ÖLDÜRMEKTİ”

        “Benim Durdona'yı eve çağırmaktaki kastım öldürmekti. Öldüreceğimden Gofurjon'un da haberi vardı. Eve gelir gelmez öldüreceğime yönelik plan yapmıştım. Bu plandan Gofurjon'un da haberi vardı. Durdona'yı beni aldattığı için öldürdüm. Kendisi beni başka erkeklerle aldattı. Kendisi yüzünden ailem dağıldı. Memleketimde adım çıktı. Eşime de rezil oldum. Durdona ile imam nikahlıydık.”

        CİNAYETİ SOĞUKKANLILIKLA ANLATTI

        Katil zanlısı ifadesinde cinayeti de soğukkanlılıkla anlattı. Durdona'nın eve geldiğini söyleyen katil zanlısı, “Evin önündeyken Gofurjan beni telefonla arayarak, "Ben çocuğu gezdireyim, siz işinizi görün, Durdona binanın kapı girişinden girdi" diye bana söyledi. Daha sonra Durdona kendi üzerinde olan yedek anahtar ile açıp eve girdi. Evin kapısını açar açmaz Durdona'nın kafasına ütüyle vurdum. Kafasına vurmamla Durdona yere düştü. Ben de mutfaktan aldığım bıçak ile sırt kısmına 4 defa vurduğumu hatırlıyorum. Bu esnada evde sadece ikimiz vardık. Ütüyle vurduktan sonra Durdona'dan bağırma sesi çıkmıştı, daha sonra sırtına vurduğum bıçak darbelerinde kendisinden herhangi bir ses çıkmadı. Aldığı bıçak darbeleriyle sağ tarafına yere düştü. Durdona'yı kaldırıp banyoya taşıdım.” dedi.

        REKLAM

        ARKADAŞI BİLEZİK VE KOLYESİNİ ÇALMIŞ

        Katil zanlısı ifadesine şöyle devam etti: "Ben Durdona kapıdan içeri girer girmez zaten telefonla Gofurjon ile konuşuyordum. Durdona'nın kafasına ütüyle vurduğum ve sırtına bıçak ile vurduğum zamanda telefon zaten açıktı ve bu sesleri Gofurjon duyuyordu. Kendisine Durdona'yı öldürdüm, çocuğu acil bir şekilde gönder diye söyledim. Bu söylememden 15, 20 dakika kadar sonra Gofurjon eve yalnız başına geldi. Gofurjon eve geldikten sonra Durdona'yı banyodan birlikte çıkarıp Gofurjon'un odasına taşıdık. Gofurjon taşırken iki ayağından tutuyordu, ben de baş ve sırt kısmından tutuyordum. Durdona'yı burada yüzüstü vaziyette yere bıraktık. Yerde halı yoktu, yere poşet sererek Durdona' yı üzerine bıraktık. Su içmek için odadan ayrıldım, odaya döndüğümde Gofurjon, Durdona'nın kolundaki 2 bileziği, boynundaki kolyeyi ve kulağındaki küpeleri çıkartmış. Bu malzemeleri Gofurjon satmak için cebine koydu.”

        TAKSİYE BÖYLE BİNDİLER

        Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre de Durdona Khakımova'nın çöp konteynerinde cansız bedeninin bulunmasının ardından yürütülen soruşturmada yeni görüntüler ortaya çıktı. Soruşturmanın ardından 3 zanlı adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili yapılan çalışmalarda, zanlıların cinayeti işledikten sonra cesedi valizle taksiye bindikleri anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

        Kan donduran cinayete kurban giden Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova'nın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

        KİMLİĞİ TESPİT EDİLMİŞTİ

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Şişli'de kağıt toplayan bir kişi tarafından bir kadının başsız cesedinin bulunmasının ardından soruşturma başlattı. Yapılan çalışmalarda, başı gövdesinden ayrılmış halde bulunan kadının Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova olduğu saptandı.

        REKLAM

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

        Bu kapsamda gözaltına alınan Özbekistan uyruklu şüpheliler in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

        YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

        Üç şüphelinin adliyeye gönderilmesinin ardından olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Şüphelilerin, cinayeti işledikten sonra cesedi atmak için çağırdıkları ticari taksiye binerken kaydedilen görüntülere ulaşıldı. Görüntülerde, ticari taksiyle gelen şüphelilerin, kadının cesedinin bulunduğu valizi birlikte taşıyarak bagaja koydukları görülüyor. Bu görüntüler soruşturma dosyasına girdi.

        FATİH’TEN ÇIKTI YENİKAPI’DA BULUŞTU

        Yürütülen soruşturmada, cinayetin planlanma ve cesedin yok edilme sürecine ilişkin çarpıcı detaylara ulaşıldı.

        Soruşturmaya göre Khakımova, Fatih’teki evinden imam nikahlı eşinin oğluyla birlikte ayrıldı. Yenikapı’da şüpheli G.A.K. ile buluştu. Birlikte Ümraniye’deki adrese gittiler. Khakımova eve girerken, G.A.K.’ın çocukla birlikte bir kafede gidip bir süre oturdu. Şüpheli D.A.U.T., emniyetteki ifadesinde daire içerisinde Khakımova ile tartıştıklarını anlattı. Tartışma sırasında Khakımova’nın başına önce ütüyle vurduğunu, yere düştükten sonra da sırtından bıçakladığını itiraf etti.

        REKLAM

        ARKADAŞINI ÇAĞIRDI

        D.A.U.T., olayın ardından G.A.K.’ı telefonla arayarak eve çağırdı. G.A.K. ifadesinde, Khakımova’nın yanında getirdiği ve kendisine emanet ettiği çocuğu taksiyle Aksaray’daki evine gönderdiğini, ardından Ümraniye’deki daireye geldiğini söyledi.

        CESEDİ BANYODA PARÇALADILAR

        G.A.K., ifadesinde D.A.U.T. ile birlikte banyoda cesedi parçaladıklarını, daha sonra parçaları valize koyduklarını anlattı. Şüphelilerin cesedi koydukları valiz ve çantaları bodrum kattaki evin balkonundan çıkardıkları tespit edildi. Kamera görüntülerinde, şüphelilerin bodrum kattaki balkondan valiz ve çantaları çıkardığı, yoldan geçen bir taksiyi durdurarak eşyaları araca taşıdığı ve taksiyle uzaklaştıkları anlar yer aldı.

        ŞİŞLİ’DE KONTEYNERLERE ATTILAR

        Şüpheliler taksiyle Şişli’ye giderek ceset parçalarını farklı çöp konteynerlerine attı. Olayın ardından şüpheliler önce Fatih’te bir berbere giderek tıraş oldular. Daha sonrada internet kafeye giderek Gürcistan’a uçak bileti aldılar.

        MESAJ DETAYI ORTAYA ÇIKTI

        Diğer şüpheli E.K.’nın ise olay günü haberlerde Şişli’de bir cinayet olduğunu gördükten sonra, arkadaşı olan maktul Durdona Khakımova’dan şüphelenerek imam nikahlı eşine “Eşin nasıl, iyi mi?” şeklinde mesaj attı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sincap yavrusu "Yoda", veterinerler gözetiminde doğada hayatta kalmayı öğreniyor

        (AA) Batmanda doğal koşullar dışında üretilen ve yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle tedavi için Ankaraya getirilen sincap "Yoda", veteriner hekimlerin anne şefkatini aratmayan bakımı ve özel rehabilitasyon süreciyle doğal yaşama yeniden adapte ediliyor.

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Uzmanı o soruya yanıt verdi... İstanbul'a kar yağacak mı?
        Uzmanı o soruya yanıt verdi... İstanbul'a kar yağacak mı?
        Aziz İhsan Aktaş davası başladı
        Aziz İhsan Aktaş davası başladı
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Google 68 milyon dolar ödeyecek!
        Google 68 milyon dolar ödeyecek!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Türkiye elektrikli araçta basamak atladı
        Türkiye elektrikli araçta basamak atladı
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        Kar ve tipinin içinde... Tam 348 kilo buldular!
        Kar ve tipinin içinde... Tam 348 kilo buldular!
        Yol verme kavgasında 2 kardeşi de vurdu!
        Yol verme kavgasında 2 kardeşi de vurdu!
        "Bu takımda hiç umut yok!"
        "Bu takımda hiç umut yok!"
        "Kimseyle bir husumetim yok" Ekmek teknesine kurşun yağmuru!
        "Kimseyle bir husumetim yok" Ekmek teknesine kurşun yağmuru!
        Annesinin cenazesinde kardeşini öldürmüştü! Ağabey değil suç makinesi!
        Annesinin cenazesinde kardeşini öldürmüştü! Ağabey değil suç makinesi!
        Çinli şirket Alman spor markası Puma'yı satın alıyor
        Çinli şirket Alman spor markası Puma'yı satın alıyor
        Çin'de siyasi deprem: En üst düzey iki general görevden alındı
        Çin'de siyasi deprem: En üst düzey iki general görevden alındı