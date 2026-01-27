Dehşet sözler: "Kafasına ütüyle vurdum, bıçakladım!"

İstanbul'da başı kesilerek öldürülen ve cansız bedeni çöp konteynerine atılan Özbekistan uyruklu kadınla ilgili soruşturmada yurt dışına kaçmak üzereyken yakalanan katil zanlısı ve arkadaşı ile kadının tanıdığı olan bir şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Habertürk'ten Elif Yavuz'un haberine göre 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Peki, katil zanlısı ifadesinde ne anlattı?

“SOSYAL MEDYADAN TANIŞTIK”

Öldürdüğü kadınla nasıl tanıştıklarını anlatan katil zanlısı, “Durdona Kakımova isimli şahıs benim sevgilimdir, kendisiyle 1 yıldır ilişkimiz bulunmaktadır. Tiktok'ta canlı yayında tanıştık, bu yayında 5,6 arkadaş Whatsapp'ta grup kurarak konuşmaya başladık. Bu grupta ben ve Durdona da vardı. 2025 senesinin ocak ayı ya da şubat ayının ilk haftalarında görüştük. Bu tarihten itibaren kendisiyle ilişkimiz başladı” dedi.

“EVE ÇAĞIRMA AMACIM ÖLDÜRMEKTİ”

“Benim Durdona'yı eve çağırmaktaki kastım öldürmekti. Öldüreceğimden Gofurjon'un da haberi vardı. Eve gelir gelmez öldüreceğime yönelik plan yapmıştım. Bu plandan Gofurjon'un da haberi vardı. Durdona'yı beni aldattığı için öldürdüm. Kendisi beni başka erkeklerle aldattı. Kendisi yüzünden ailem dağıldı. Memleketimde adım çıktı. Eşime de rezil oldum. Durdona ile imam nikahlıydık.”

CİNAYETİ SOĞUKKANLILIKLA ANLATTI Katil zanlısı ifadesinde cinayeti de soğukkanlılıkla anlattı. Durdona'nın eve geldiğini söyleyen katil zanlısı, "Evin önündeyken Gofurjan beni telefonla arayarak, "Ben çocuğu gezdireyim, siz işinizi görün, Durdona binanın kapı girişinden girdi" diye bana söyledi. Daha sonra Durdona kendi üzerinde olan yedek anahtar ile açıp eve girdi. Evin kapısını açar açmaz Durdona'nın kafasına ütüyle vurdum. Kafasına vurmamla Durdona yere düştü. Ben de mutfaktan aldığım bıçak ile sırt kısmına 4 defa vurduğumu hatırlıyorum. Bu esnada evde sadece ikimiz vardık. Ütüyle vurduktan sonra Durdona'dan bağırma sesi çıkmıştı, daha sonra sırtına vurduğum bıçak darbeleriinde kendisinden herhangi bir ses çıkmadı. Aldığı bıçak darbeleriyle sağ tarafına yere düştü. Durdona'yı kaldırıp banyoya taşıdım." dedi. ARKADAŞI BİLEZİK VE KOLYESİNİ ÇALMIŞ Katil zanlısı ifadesine şöyle devam etti: "Ben Durdona kapıdan içeri girer girmez zaten telefonla Gofurjon ile konuşuyordum. Durdona'nın kafasına ütüyle vurduğum ve sırtına bıçak ile vurduğum zamanda telefon zaten açıktı ve bu sesleri Gofurjon duyuyordu. Kendisine Durdona'yı öldürdüm, çocuğu acil bir şekilde gönder diye söyledim. Bu söylememden 15, 20 dakika kadar sonra Gofurjon eve yalnız başına geldi. Gofurjon eve geldikten sonra Durdona'yı banyodan birlikte çıkarıp Gofurjon'un odasına taşıdık. Gofurjon taşırken iki ayağından tutuyordu, ben de baş ve sırt kısmından tutuyordum. Durdona'yı burada yüzüstü vaziyette yere bıraktık. Yerde halı yoktu, yere poşet sererek Durdona' yı üzerine bıraktık. Su içmek için odadan ayrıldım, odaya döndüğümde Gofurjon, Durdona'nın kolundaki 2 bileziği, boynundaki kolyeyi ve kulağındaki küpeleri çıkartmış. Bu malzemeleri Gofurjon satmak için cebine koydu."

TAKSİYE BÖYLE BİNDİLER Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre de Durdona Khakımova'nın çöp konteynerinde cansız bedeninin bulunmasının ardından yürütülen soruşturmada yeni görüntüler ortaya çıktı. Soruşturmanın ardından 3 zanlı adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili yapılan çalışmalarda, zanlıların cinayeti işledikten sonra cesedi valizle taksiye bindikleri anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Kan donduran cinayete kurban giden Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova'nın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemleri tamamlandı. KİMLİĞİ TESPİT EDİLMİŞTİ İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Şişli'de kağıt toplayan bir kişi tarafından bir kadının başsız cesedinin bulunmasının ardından soruşturma başlattı. Yapılan çalışmalarda, başı gövdesinden ayrılmış halde bulunan kadının Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova olduğu saptandı. ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER Bu kapsamda gözaltına alınan Özbekistan uyruklu şüpheliler in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI Üç şüphelinin adliyeye gönderilmesinin ardından olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Şüphelilerin, cinayeti işledikten sonra cesedi atmak için çağırdıkları ticari taksiye binerken kaydedilen görüntülere ulaşıldı. Görüntülerde, ticari taksiyle gelen şüphelilerin, kadının cesedinin bulunduğu valizi birlikte taşıyarak bagaja koydukları görülüyor. Bu görüntüler soruşturma dosyasına girdi.

FATİH'TEN ÇIKTI YENİKAPI'DA BULUŞTU Yürütülen soruşturmada, cinayetin planlanma ve cesedin yok edilme sürecine ilişkin çarpıcı detaylara ulaşıldı. Soruşturmaya göre Khakımova, Fatih'teki evinden imam nikahlı eşinin oğluyla birlikte ayrıldı. Yenikapı'da şüpheli G.A.K. ile buluştu. Birlikte Ümraniye'deki adrese gittiler. Khakımova eve girerken, G.A.K.'ın çocukla birlikte bir kafede gidip bir süre oturdu. Şüpheli D.A.U.T., emniyetteki ifadesinde daire içerisinde Khakımova ile tartıştıklarını anlattı. Tartışma sırasında Khakımova'nın başına önce ütüyle vurduğunu, yere düştükten sonra da sırtından bıçakladığını itiraf etti. ARKADAŞINI ÇAĞIRDI D.A.U.T., olayın ardından G.A.K.'ı telefonla arayarak eve çağırdı. G.A.K. ifadesinde, Khakımova'nın yanında getirdiği ve kendisine emanet ettiği çocuğu taksiyle Aksaray'daki evine gönderdiğini, ardından Ümraniye'deki daireye geldiğini söyledi. CESEDİ BANYODA PARÇALADILAR G.A.K., ifadesinde D.A.U.T. ile birlikte banyoda cesedi parçaladıklarını, daha sonra parçaları valize koyduklarını anlattı. Şüphelilerin cesedi koydukları valiz ve çantaları bodrum kattaki evin balkonundan çıkardıkları tespit edildi. Kamera görüntülerinde, şüphelilerin bodrum kattaki balkondan valiz ve çantaları çıkardığı, yoldan geçen bir taksiyi durdurarak eşyaları araca taşıdığı ve taksiyle uzaklaştıkları anlar yer aldı.