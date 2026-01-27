Habertürk
        Tütün düzenlemesi yolda: Görünürlüğü azaltılacak

        Tütün düzenlemesi yolda: Görünürlüğü azaltılacak

        Tütün bağımlılığıyla mücadelede yeni düzenleme yolda. Park, bahçe ve marketlerde tütünün görünürlüğü azaltılacak. Kapalı alanlarda yeni tedbirler alınacak. Taslak çalışmanın detaylarına Habertürk ulaştı. Habertürk'ten İclal Kibar'ın haberi..

        Giriş: 27.01.2026 - 15:51 Güncelleme: 27.01.2026 - 15:51
        Yeni tütün düzenlemesi yolda
        Sağlık Bakanlığı, tütün bağımlılığı ile mücadele taslak çalışmasında sona geldi. Park, bahçe ve oyun alanlarında sigaranın görünürlüğü azaltılacak. Habertürk'ün detaylarına ulaştığı düzenleme ile sigara tüketiminin azaltılması hedefleniyor.

        TÜTÜN ÜRÜNLERİ KASA ARKASINDA OLMAYACAK

        Buna göre satış yerlerinde tütün ürünleri kasa arkasından kaldırılacak. Tütünle ilgili her şeyin görünmesi engellenecek.

        HEDEF ÇOCUKLARIN TÜTÜN KULLANANLARI GÖRMEMESİ

        Taslak çalışmanın bir diğer maddesi ise çocukların tütün kullananları görmesini engellemek. Bu kapsamda oyun alanlarına, parklar ve bahçelere düzenleme getirilecek. Park, bahçe ve oyun alanlarında sigaranın görünürlüğü azaltılacak.

        KAPALI ALANLARDAKİ SİGARA KULLANIMINA İLİŞKİN MEVZUAT DEĞİŞECEK

        Kapalı alanlarda sigara kullanımına yönelik de mevzuatta değişikliğe gidilecek. Elektronik sigara gibi yeni nesil tütün ürünlerinin zararsız olduğu algısı da ortadan kaldırılacak. Dünya Sağlık Örgütü tütün bağımlılığını, görerek bulaşan bir hastalık olarak tanımladı. Sağlık Bakanlığı da bağımlılıkla mücadeleyi bu tanım üzerinden geliştirecek.

