        Ufuk Özkan, ziyaret ettiği hastalarla aynı kaderi paylaştı

        Karaciğer nakli bekleyen oyuncu Ufuk Özkan'ın, 15 yıl önce organ nakli bölümündeki hastalarla bir araya geldiği görüntüler ortaya çıktı. Özkan'ın o günkü konuşmasında, herkesin organlarını bağışlaması gerektiği ifadesi yer alıyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 13:51 Güncelleme: 27.01.2026 - 13:51
        Yıllar sonra aynı kaderi paylaştı
        2023'ten beri sirozla mücadele eden oyuncu Ufuk Özkan, karaciğer nakli olmak için bekliyor. 3 donör adayı bulunduğu açıklanırken, Özkan'ın 2011'de Antalya'daki özel bir hastanenin organ nakli bölümündeki hastaları ziyaret ettiği ortaya çıktı.

        Burada nakil olan ve olacak hastalarla vakit geçiren Ufuk Özkan, hastalara moral verdi. Ziyaretinin gerçekleştirmesindeki en büyük etkenin, böbrek nakli olan yakın arkadaşı Cesur Devrim Altınok'un isteği üzerine olduğunu belirten Özkan, sadece televizyon da insanları güldürmenin dışında burada bire bir umutlu ve güçlü insanların yanında olmanın kendisini mutlu ettiğini söyledi.

        Ufuk Özkan; "Arkadaşımın vasıtasıyla buraya geldim. 'Hastaları ziyaret edelim' diye hep konuşurduk. Buraya nasip oldu. Organ naklinin dizi bölümlerinde yer veriliyor olmasını güzel buluyorum. Her dizinin mutlaka bazı bölümleri hastanede geçiyor. Nakili teşvik eden dizilerin olmasını önemli buluyorum" dedi.

        Ayrıca Ufuk Özkan, bu ziyaretinde babasının tedavi gördüğü bir hastanede organlarını bağışlamak için form doldurduğunu ve organ bağış kartı aldığını ifade etti. Özkan, o günkü açıklamasında herkesin organlarını bağışlaması gerektiğini söyledi.

        Ufuk Özkan'ın doktorundan açıklama
