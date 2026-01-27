Milyon dolarlık tassarruf sırrı: Neden bütün uçaklar beyazdır? Bakın bir uçak rengi ne çok şeyi etkiliyormuş!

Ayrıca beyaz renk, atmosferik koşullara karşı en dayanıklı boyadır. Koyu renkler güneş, rüzgar ve yağmur etkisiyle çok daha çabuk solar ve matlaşır. Bu da uçağın sık sık boyanmasını gerektirir. Bir uçağı boyamanın maliyetinin 150 bin ile 300 bin dolar arasında değiştiği ve uçağın haftalarca servisten uzak kaldığı düşünüldüğünde, beyaz renk şirketlere büyük bir tasarruf sağlar.