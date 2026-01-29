Serdal Adalı'dan çarpıcı açıklamalar: 4 transfer yapacağız!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Tüpraş Stadı Basın Toplantı Odası'nda siyah beyazlı kulübün gündemine dair açıklamalarda bulundu:

Serdal Adalı'nın açıklamaları şöyle:

“SPK TARAFINDAN TARİHİN EN BÜYÜK CEZALARI VERİLDİ”

"4 yöneticimizin istifa ettiği haberi tamamen asılsızdır. Taraftarımızı tahrik etme çabasıdır. Bu suni gündemlerle uğraşırken, SPK tarafından tarihin en büyük cezaları verildi. SPK, Beşiktaş hisselerini manipüle etme suçundan cezalar verdi. Bu yalan haberleri yapanlar bu konuyu hiç mi görmediler. Tarihin en büyük cezası olmuş ama kimse konuşmuyor. Cumhuriyet Başsavcılığımızı bu konuyla ilgili göreve davet ediyorum, bu işlerin hesabının sorulması için"

“DİKİLİTAŞ PROJESİ'NDEN BEŞİKTAŞ'IN GELİRİ EN AZ 200 MİLYON DOLAR OLACAK” "Beşiktaş'ın Dikilitaş'ta böyle bir arsa değeri yoktu, sıfırdan yaratıldı. İçimizden bazıları burası spor alanı, gezi alanı diye başvuru yapmışlar. Dikilitaş için gelen rakam 400 milyon dolardır. Buradaki satışların toplamında 400 milyon doların altında hasılat kabul edilmeyecektir. Beşiktaş'ın payı yüzde 50. Beşiktaş'a gelecek rakam en az 200 milyon dolardır. Beşiktaş faizli borçlarının ve vergi borçlarının karşılığını yaratmıştır. Ben bu göreve geldiğinde dibin dibindeydi bu kulüp."

"FUTBOLCU SATIŞINDAN 71 MİLYON EURO GELİR ELDE ETTİK" "Beşiktaş'ın bir süre sonra faizli borcu kalmayacaktır. Özgür Özel ile görüşmemden dolayı birileri niyet okumaya kalkmış. Beşiktaş'ın çıkarlarını korumak dışında bir hesabımız yok. Serdal Adalı ve arkadaşları gelsin, kulübün içini düzeltsin., sıfırdan projeler üretsin, yıllardır tüm yönetimlerin sata sata yüzde 51 hissesinin yüzde 20 artırsın, yabancı oyuncu kontenjanı için hareket alanı açsın sonra da bu yönetim bu işi yapamadı denilsin. Yaz sezonunda 25 oyuncunun gidip 12 oyuncunun geldiği, bu dönemde ise 7 oyuncunun gittiği bir kadro yapılanmasına gittik. Yazın yapıp gönderdiğimiz transferleri de kiralık olarak yaptık. Bir yılda 71 milyon euro futbolcu satışı geliri elde ettik. Beşiktaş'ın kadro yapılanmasını tamamlayarak şampiyonluğa oynayacak bir takım yaratmak istiyoruz. Bir senede 30'un üzerinde adam yolladım, sadece 3 tanesi bizim dönemimizden oyuncular, 1'i de kiralık. Bizden öncedeki dönemlerde alınan oyuncuların maaşlarını hala ödemeye devam ediyoruz."

“BU CAMİANIN BAŞKAN VE TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİMİNE TAHAMMÜLÜ KALMAMIŞTIR" "Bu camianın sezon devam ederken ne bir seçime ne de başkan ve teknik direktör değişimine tahammülü kalmamıştır. Pusu kültürünü ortadan kaldıracağız. Biz bu alışkanlığı bitireceğiz. Beşiktaş isyan çıkarılarak dizayn edilemeyecek kadar da büyük bir kulüptür. Beşiktaş'ta istikrara, uzun ve doğru bir yol haritasına ihtiyacı vardı. Bugün bize istifa diye bağıranlar, bundan sonra da var olacaklar. Ben Beşiktaş'a gelen son sponsorluk parasını alıp, alacaklarını son kuruşuna kadar alarak gidecek bir adam değilim. Beşiktaş her sene seçime gidecek bir camia değildir. Beşiktaş'ın pusu kültürünü söküp atmak için buradayım. Sözlerim asla gerçek taraftarlarımız için değil. Benim bu dediklerim her an kaos yaratmak için organize olan kitleye." “BEŞİKTAŞ'I ZARARA UĞRATMAKTANSA TRANSFER YAPAMAYAN BAŞKAN OLARAK ANILMAYA RAZIYIM” "Futbol takımımız istediğimiz neticeleri alamadı. İlk 11'den 9'unun yeni olduğu bir takımda bu durumun olabileceğini tahmin ediyordum. Bundan sonra yapacağımız transferlerde takım ruhunu yaşayan özellikte oyuncular getireceğiz. Bu ara transfer döneminde istediğimiz oyuncuların bir çoğunda sıkıntı çıktı. Teklif verdiklerimiz var, tamamı da kendi takımında oynayan oyuncular. Dediğimiz şartlara gelirlerse transferleri gerçekleştireceğiz. Tepki almamak için 5 milyon euroluk adama 10 milyon euro mu vereyim? Beşiktaş'ı zarara uğratan başkan olmaktansa transfer yapamayan başkan olarak anılmaya razıyım. Kafamızdaki projeyi hayata geçirdikten, faizli borcu kapattıktan sonra başkanlığa aday olmak çok kolay. Öncelikle bu borçları ödeyeceğim. Tüzüğü de değiştirerek hiçbir yönetimin gelirinden fazla borçlanamamasını sağlayacağız."

“ALDIĞIMIZ HİÇBİR OYUNCUDAN ZARAR ETMEDİK” "Transfer döneminde geride kalan 28 günde hocamız da Serkan Reçber ve ekibi de çalışmalar yaptılar. Her mevki için 2-3'er tane oyuncu belirlendi. İlk 20 günde bir takım oyuncular oldu. Kulüpler vereceği oyuncunun yerine adam koymak için 20 milyon euroluk bir oyuncuya 30 milyon euro istiyor. Şuradan kalktıktan sonra görüştüğümüz her oyuncuyu akşama kadar bitiririm ama bu kulübün parasını sokağa mı atalım. Gönderdiğimiz futbolcuların da elimizdeki oyuncuların da maaşını ödüyoruz. Bu hataları yapmamak için uğraşıyoruz. Belki pahalıya aldığımız oyuncu da olacak ama bilin ki sattığımız zaman kar edeceğiz. Aldığımız hiçbir oyuncudan da zarar etmedik. Ben bu kulübe son transferini yapan oyuncu almayacağım." “ALACAĞIMIZ 4 OYUNCUDAN BİRİSİ KALECİ OLACAK” “Bir aksilik çıkmazsa orta sahaya bir transfer bu akşam gelecek. 3 tane daha oyuncu var planlamalarda. Gelecek seneye yönelik daha genç oyunculara yönelik planlamamız var. Avrupa'da transfer dönemi bittikten sonra transfer için fırsatlarımız olacaktır. Kaleci transferi yapacağız. Alacağımız 4 oyuncunun bir tanesi kaleci olacak. Transferde herkes birbiriyle görüşüyor. Kimsenin kimseyle görüşmediği bir durum yok. Daha dün bir futbolcuyu görüşüyorduk Sergen Hoca'yla. Kulübünün durumunu öğrenmek için Graf'ı aradık. Geçmişte yaşadığımız iki başlılık yok. Herkesin görevi ve yetkisi belli.”

“ASLLANI BU AKŞAM GEÇ SAATLERDE GELMİŞ OLUR” "Dünkü hadiselerden sonra Fikret Orman ve Emre Kocadağ aradı. 'Morali bozma. Çok iyi olacak. Doğru gidiyoruz' dediler. Asllani bugün akşam geç saatlerde ya da yarın gelmiş olur. Inter ve Torino'nun arasında bir fesih durumu var. Biz Inter'le de futbolcuyla da anlaştık David Jurasek kiralıktı, teşekkür ettik ve yolladık. Aldığımız oyuncuların bir tanesinden bile zarar etmeyeceğiz. Çok kar edeceğiz iddiaları olur ama zarar etmeyeceğiz. Kış transferi çok zor, geçen sene iki genç Keny Arroyo ve Alan Ricardo'yu bu yüzden aldık. Yatırım yapmayı seçtik. Çok paralar istiyorlar. O zamanki teknik heyet 30 yaşında oyuncu yerine gençleri almayı ve yetiştirmeyi istedi. Bana da doğru gelmişti."

"FEDA DÖNEMİNİ YÖNETİM OLARAK HİSSETTİRMEDEN YAPIYORUZ" "İkinci feda dönemi değil, aslında biz o feda dönemini son bir senedir yönetim olarak hissetirmeden yapıyoruz. Sermaye artışı yaptık, beklediğimiz karşılığı bulamadık. Kartal Yuvası satışlarında, forma adedinde yüzde 30 gerideyiz. Taraftara ihtiyacımız var. Onlar da buralarda destek olurlarsa çok daha çabuk düzlüğü çıkarız. Geçen sene aralık ayındaki kaosu ne çabuk unuttunuz. Bir sene içinde 10 senede yapılamayanları yaptık."