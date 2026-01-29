Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya AB, vize stratejisinde yeniliğe gitmeyi planlıyor | Dış Haberler

        AB, vize stratejisinde yeniliğe gitmeyi planlıyor

        AB Komisyonu, düzensiz göçle mücadelede işbirliği yapan üçüncü ülkelere vize süreçlerinde kolaylık sağlanması, vizesiz seyahat rejimlerinin daha sıkı izlenmesi ve yükümlülüklerini yerine getiren ülkeler için vizesiz seyahatin devamının desteklenmesini hedefleyen yeni önerisini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 15:47 Güncelleme: 29.01.2026 - 15:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        AB, vize stratejisinde yeniliğe gitmeyi planlıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        AB Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Teknolojik Egemenlik, Güvenlik ve Demokrasiden sorumlu üye Henna Virkkunen ile İç İlişkiler ve Göçten sorumlu üye Magnus Brunner, birbiriyle bağlantılı yeni göç ve vize stratejisi önerisini tanıtmak üzere ortak basın toplantısı düzenledi.

        Virkkunen, "Vize politikamız günümüz gerçeklerini, büyük jeopolitik değişimleri, küresel rekabeti ve gelişen güvenlik sorunlarını yansıtmalıdır. AB, değerlerimize sadık kalırken çıkarlarımızı savunmak için tüm araçlarımızı kullanmalıdır." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        AB'nin vizeyi daha stratejik, koordineli ve kararlı bir şekilde kullanmak istediğini belirten Virkkunen, bu amaçla ilk kapsamlı AB vize stratejisini önerdiklerini dile getirdi.

        Virkkunen, "Güvenilir ortaklar için netlik ve verimliliğe, suistimalle mücadele etmek ve tehditlere yanıt vermek için daha güçlü araçlara ihtiyacımız var." dedi.

        Güvenilen partnerlerin vize sürecinin kolaylaştırılmasıyla desteklenmesi gerektiğine işaret eden Virkkunen, "Özellikle, yeni kurulan ve hızla büyüyen şirketler için hedefli, hızlı bir AB vize programının uygulanabilirliğini değerlendirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

        Brunner de göç ve vize stratejilerinin "ikiz" olduğunu vurgulayarak, "Bunlar birbirleriyle çok yakından bağlantılı. Birlikte ilerlemeleri gerekiyor. Bu iki stratejiyle, AB'ye kimin girebileceği, kimin kalabileceği ve elbette kimin AB'den ayrılması gerektiği konusunda yeni bir yol haritası belirliyoruz." bilgisini paylaştı.

        "AB'ye vizesiz seyahat etmek elbette bir ayrıcalıktır." diyen Brunner, şöyle devam etti:

        "Bu ayrıcalık elbette beraberinde sorumlulukları da getirir. Stratejimizde bu sorumlulukları da daha net hale getiriyoruz. Örneğin, üçüncü ülkelerin vize muafiyeti alabilmeleri için objektif kriterleri karşılamaları gerekecek. Vize reddi oranlarının düşük, geri dönüş oranlarının ise yüksek olması gerekecek."

        REKLAM

        "HERKESLE GÖRÜŞÜYORUZ"

        Bir gazetecinin "Bu stratejide özellikle Türkiye gibi öne çıkarmak istediğiniz belirli ülkeler var mı?" sorusuna Brunner, "Herkesle görüşüyoruz. Elbette belirli bir ülke yok, ancak çok objektif, adil ve sağlam kurallar hazırlamamız gerekiyor ve AB dışındaki ortaklarımızla da bunu görüşüyoruz." yanıtını verdi.

        YENİ ÖNERİDE NELER VAR?

        Yeni Vize Stratejisi, vize serbestisi, güvenlik, dijitalleşme ve yetenek çekme alanlarında kapsamlı düzenlemeler öngörüyor.

        Bu çerçevede, vizesiz seyahatten faydalanması muhtemel ülkeler açık kriterler üzerinden değerlendirilecek, mevcut vizesiz rejimler ise kötüye kullanımın önlenmesi amacıyla daha sıkı izlenecek.

        Strateji kapsamında, geri dönüş ve geri kabul konularında işbirliği göstermeyen, AB'nin güvenliğini tehdit eden eylemlerde bulunan üçüncü ülkelere yönelik vize başvurularının askıya alınması veya kısıtlanması gibi önlemler gündeme gelebilecek.

        REKLAM

        Bunun karşılığında, geri dönüş ve geri kabul, güvenlik ile düzensiz göçle mücadele alanlarında AB ile etkin ve sürdürülebilir işbirliği yürüten üçüncü ülkelere de vize başvuru süreçlerinde kolaylaştırıcı uygulamalar, daha elverişli prosedürler ve teşvik edici düzenlemelerin sağlanması amaçlanıyor.

        Stratejiyle birlikte, güvenilir yolculara yönelik kolaylıklar da artırılacak.

        Kanıtlanmış seyahat geçmişine sahip kişilere daha uzun süreli çok girişli vizeler verilmesi, iş dünyası için doğrulanmış şirketlerden oluşan ortak bir listenin oluşturulması planlanıyor.

        MEVCUT VİZESİZ SEYAHAT REJİMLERİ

        Yeni strateji kapsamında, mevcut vizesiz seyahat rejimleri de daha sıkı denetime tabi tutulacak.

        Yenilenen Vize Askıya Alma Mekanizması çerçevesinde, vizesiz seyahatten yararlanan ülkelerin yükümlülüklere uyumu düzenli olarak izlenecek.

        Bu mekanizma ile vizesiz seyahatin kötüye kullanımının önlenmesi ve şartlara uyumun sürdürülmesinin sağlanması hedefleniyor.

        Yükümlülüklerini yerine getiren ülkeler için ise uygulamanın devamı güvence altına alınacak.

        DİJİTALLEŞME

        Dijitalleşme, stratejinin temel unsurları arasında yer alıyor.

        REKLAM

        Vizesiz seyahat edenler için Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme Sistemi'nin (ETIAS), 2026'nın son çeyreğinde devreye girerek seyahat öncesi kontrolleri kısmen otomatikleştirmesi öngörülüyor.

        Vizeye tabi yolcuların, başvuru süreçlerini tamamen çevrim içi tamamlayabilmesine imkan tanınacak.

        Birliğin bilişim sistemlerinin 2028 yılına kadar tam uyumlu hale getirilmesiyle, tek bir merkez üzerinden birden fazla veri tabanının aynı anda sorgulanabilmesi mümkün olacak. Bu sayede bilgi paylaşımının güçlendirilmesi ve vize kötüye kullanımının önlenmesi hedefleniyor.

        NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ, ÖĞRENCİLER, ARAŞTIRMACILARA YÖNELİK KOLAYLIKLARI

        Yeni strateji kapsamında AB, nitelikli iş gücü, öğrenciler, araştırmacılar ve yenilikçi girişimciler için mevcut mevzuatta olası değişiklikleri değerlendirecek.

        "Start-up" ve "scale-up" kurucularına yönelik hedefli bir yasal çerçeve oluşturulması da stratejide yer alıyor.

        Ayrıca, vize süreçlerinde üçüncü ülke vatandaşları ve işverenlere destek sağlanması ve nitelikli başvurular için ek AB fonları ayrılması öngörülüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        NASA'ya ait uçak acil iniş yaptı

        (İHA) ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'ne (NASA) ait araştırma uçağı, mekanik arıza nedeniyle iniş takımlarının açılmaması sonucu gövde üzerine iniş yaptı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Altında, dolarda ne oluyor?
        Altında, dolarda ne oluyor?
        "Şerit takip sistemi direksiyonu kilitledi" iddiasına uzman yorumu
        "Şerit takip sistemi direksiyonu kilitledi" iddiasına uzman yorumu
        Almanya'dan Trump'a: Avrupa kendini savunur
        Almanya'dan Trump'a: Avrupa kendini savunur
        Ünlü ekonomistten yeni küresel kriz uyarısı
        Ünlü ekonomistten yeni küresel kriz uyarısı
        Trump son bir ayda İran için neler dedi?
        Trump son bir ayda İran için neler dedi?
        Tesla'dan iki modele veda kararı
        Tesla'dan iki modele veda kararı
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        Narin cinayetinde "suçluyu kayırma' davası yeniden görülüyor
        Narin cinayetinde "suçluyu kayırma' davası yeniden görülüyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        “Terörsüz Türkiye; terörsüz Suriye, terörsüz Irak demektir”
        “Terörsüz Türkiye; terörsüz Suriye, terörsüz Irak demektir”
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Bu filmler NASA onaylı!
        Bu filmler NASA onaylı!
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Yük dağılımı kontrol edilmedi, facia geldi!
        Yük dağılımı kontrol edilmedi, facia geldi!
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        Beşiktaş, Asllani'de mutlu sona ulaştı!
        Beşiktaş, Asllani'de mutlu sona ulaştı!
        İlk donör heyet karşısında
        İlk donör heyet karşısında
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret