Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek olan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir araya gelecek.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile yapacağı görüşmelerde; ikili ilişkilerin bölgesel güvenlik, istikrar ve refah bakımından kilit önemde olduğunu dile getirmesi, Türkiye'nin 2014 yılında tesis edilen Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) gibi mekanizmalarla ikili ilişkileri daha da geliştirme iradesini vurgulaması bekleniyor.

Bakan Fidan'ın, ikili ticaret hacmini 30 milyar dolar seviyesine yükseltme hedefi doğrultusunda karşılıklı çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini belirtmesi, bu çerçevede iki ülke arasında sınır ticaret merkezleri dahil olmak üzere ticaret, enerji, ulaştırma ve bağlantısallık alanlarındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin arzu edildiğini ifade etmesi öngörüyor.

'ASKERİ MÜDAHALELERE KARŞIYIZ' VURGUSU

Türkiye'nin İran'da yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiğini vurgulayacak olan Bakan Fidan'ın, İran'ın güvenlik, huzur ve istikrarının Türkiye için büyük önem taşıdığını kaydetmesi bekleniyor.