AMD Başkanı Hasan Yücel: Yeraltında en az 1 trilyon dolar var

Gazetelerin ekonomi muhabirleri ile buluşan Altın Madencileri Derneği (AMD) Başkanı Hasan Yücel, dünyada rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları ve ülkemizin altın varlığı konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yücel, özetle şunları söyledi:

KRİTİK MİNERALLER ÇAĞINA GİRDİK

Bir yandan dünya nüfusu artıyor. Şu anda yer kabuğundan yıllık yaklaşık 60 milyar ton maden tüketiliyor. Nüfus 10 milyara çıktığında bu tüketim 100 milyar tona ulaşacak. Yani nüfus artsa da madenler azalmıyor, aksine talep artıyor. Enerji ihtiyacımız dört katına çıkacak. Eğer petrolden ve doğalgazdan vazgeçip 2050’ye kadar kullanımlarını %50-60 oranında azaltacaksak, bunların yerine ne koyacağız? Enerjiyi depolamamız gerekecek. Yapay zeka, iklimlendirme ve karbon ayak izini silme hedefleri, çok daha fazla enerjiye ve bu enerjiyi üretmek ve depolamak için de minerallere ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla karbon yakıtlardan vazgeçip “kritik mineraller” çağına geçiyoruz.

ÇİN BU DÖNÜŞÜMÜ 1980’LERDE GÖRDÜ

Çin bu durumu 1980’lerden beri öngörerek pozisyon aldı. Hem kaynaklara hakim oldu hem de rafineri ve teknoloji yatırımlarını yaptı. Şu anda Çin’in eli çok güçlü çünkü teknolojiyle birlikte o minerallere de hakim. Bir ülkenin bütün minerallere tek başına sahip olma şansı yoktur, mutlaka dışa bağımlı kalırsınız. Ancak Türkiye bu açıdan en şanslı ülkelerden biri; jeolojik potansiyel olarak 80-90 çeşit mineral çeşitliliğine sahibiz.

1990’lı yıllarda yapılan projeksiyonlar Türkiye’nin 6.500 ton altın potansiyeline işaret ediyor; bu miktar bugünkü 5.000 dolar/ons seviyesinden hesaplandığında 1 trilyon doların üzerinde bir ekonomik değere karşılık geliyor. Risk sermayesiyle yapılan çalışmalarla bunun 1.500–2.000 tonluk bölümü rezerve dönüştürüldü. Ancak mevcut jeolojik veriler ve saha tecrübesi, Türkiye’nin yeraltındaki altın varlığının 10.000 ton, gelişen teknolojilerle ise 12.000 tona kadar çıkabileceğini gösteriyor. Bu büyüklük, yalnızca bir maden potansiyeli değil; doğru politikalar ve üretimle Türkiye’nin ekonomik dengelerini değiştirebilecek stratejik bir güç anlamına geliyor. CARİ AÇIĞIN ÇÖZÜMÜ Türkiye’de ilk altın madeni 2001 yılında üretime geçmiştir. Bu tarihe kadar, altın fiyatlarının düşük olduğu dönemlerde dahi her yıl 10–15 milyar dolar, pandemi döneminde ise 30 milyar dolara varan altın ithalatı yapılmıştır. Altın ithalatının cari denge üzerindeki etkisi nedeniyle Merkez Bankası istatistiklerinde “altın hariç cari açık” kavramı kullanılmaya başlanmıştır. Türkiye’nin yaklaşık 100 milyar dolarlık cari açığı, klasik sektörlerle kapatılamayacak kadar büyük bir yapısal sorundur. Bu açığın kalıcı çözümü, yeraltı kaynaklarının üretime kazandırılmasından geçmektedir.

YERLİ-YABANCI DENGESİ Ülkemizde 28 tonluk üretimin yaklaşık %60’ı yerli şirketler, %40’ı yabancı sermayeli şirketler tarafından gerçekleştirilmektedir. Yabancı sermayeye yönelik toplumsal bir refleks olduğu görülmektedir; ancak bu sermayeyi dışlamak çözüm değildir. Hem arama teknolojilerine hem de risk sermayesine ihtiyaç vardır. Yabancı sermaye, yerli ortaklık modelleriyle teşvik edilebilir. Yabancı sermayeli şirketler Türkiye’de Türk Ticaret Kanunu’na göre kurulmakta ve yerli şirketlerle aynı vergilere tabidir. Kâr transferleri de vergilendirilerek yapılmaktadır. EMEKLİYE PAY TARTIŞMASI Türkiye yılda 22 milyar dolar altın ithal etmekte, buna karşılık yalnızca 3 milyar dolar civarında altın üretmektedir. Bu üretimin yaklaşık %50’si operasyonel maliyettir. Kalan kâr üzerinden %25 kurumlar vergisi ödenir. Devlet hakkı, altın fiyatına endekslidir. Altın fiyatı 3.000–4.000 dolar/ons seviyesinde olduğunda devlet hakkı %18–25 aralığına yükselmektedir. Uluslararası çalışmalara göre: Yüksek vergi uygulandığında 100 projeden sadece 18’i üretime geçebilir. Makul vergi rejiminde ise 67 proje hayata geçmektedir. Asıl mesele, tek tek yüksek oranlar değil; toplam ekonomik katkıdır. REKLAM SİYANÜR VE ÇEVRE ALGISI Siyanür, altın madenciliğinde kapalı devre sistemlerde kullanılmakta ve doğaya deşarj edilmemektedir. Kontrolsüz durumda dahi siyanür güneş ışınlarıyla parçalanır, kalıcı bir ağır metal değildir. Dünyada siyanür nedeniyle hayatını kaybeden bir madenci örneği bulunmamaktadır.

DENETİMDE YENİ MODEL Madenler bugün kamu tarafından denetlenmektedir; ancak kalıcı ve güvenilir bir yapı için devletin her aşamayı birebir denetlemesi yerine, yatırım ve operasyon süreçlerini kapsayan bağımsız denetim mekanizmalarını kuran ve yöneten bir rol üstlenmesi gerekmektedir. Dünyadaki uygulamalarda olduğu gibi iç ve dış bağımsız denetim sistemleri esas alınmalı, bu denetimlerin maliyeti yatırımcıya yansıtılmalı ve sonuçlar şeffaf biçimde kamuoyuyla paylaşılmalıdır. Dış finansman kullanılan projelerde zorunlu tutulan bağımsız denetim yaklaşımı, istisna değil sektör standardı haline gelmelidir. Böylece çevreye zarar verenle işini doğru yapan net biçimde ayrıştırılabilir; standartlara uyanın önü açılırken, ihlal edenlerin ruhsatları tereddütsüz iptal edilebilir. PLANLAMA EKSİKLİĞİ Planlama eksikliği, maliyetleri doğrudan artırmaktadır. İstanbul’da taş üretilmezse, bu ihtiyaç başka bölgelerden taşınarak karşılanmak zorunda kalınır ve konut maliyetleri ciddi şekilde yükselir. Çözüm, üretimi tamamen reddetmek değil; standartları yükseltmektir. Bir ülke kendi ihtiyacını üretmek zorundadır. Üretmezse ithal eder ve dışa bağımlı hale gelir. Hem iç ihtiyacı karşılamak hem de satılabilir katma değer üretmek esastır.

ALTIN YÜKSELDİKÇE KAMU PAYI ARTIYOR Madenciler, sanayicilerin ödediği 4 kalem vergiye ek olarak ruhsat, orman izin, rehabilitasyon ve devlet hakkı dahil toplam 8 kalem vergi ve bedel ödemektedir. Altın madenciliğinde devletin payı sabit değildir; fiyat yükseldikçe artan oranlı yapıyla otomatik olarak artar. 2025’te 3.431 $/ons seviyesinde %19 olan devlet hakkı, 2026’da 4.501–4.800 $/ons aralığında %23’e, 5.000 $/ons seviyesinde ise yaklaşık %25’e çıkar. Böylece altın fiyatındaki her artış, ek düzenlemeye gerek kalmadan kamunun gelirini doğrudan artırır. Madencilikte dünyanın en yüksek devlet hakkı, orman izin bedelleri ve kurumlar vergisi Türkiye’de uygulanmaktadır. ALTININ YÜKSELİŞİ KALICI Altındaki yükseliş tek bir yıla ya da geçici bir harekete indirgenemez. 2025 rekorları, jeopolitik riskler, küresel belirsizlikler, merkez bankalarının artan alımları ve enflasyonla mücadeledeki kırılganlığın sonucuydu. 2026’da bu risklerin azaldığını söylemek mümkün değil; aksine dünya daha öngörülemez hale geliyor. Bu ortam, altının güvenli liman gücünü daha da pekiştiriyor. Kısa vadeli dalgalanmalar olsa da, orta ve uzun vadede yükseliş trendinin korunacağı, altının 2026’da da yatırımcı ve üreticinin ana gündemi olacağı net.

