        Hayal Köseoğlu, çareyi pankart açmakta buldu

        Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu açtığı pankartla gündeme geldi; "Dört sene oyunculuk okudum! Altın Koza'm var! Beni bağımsızda da oynatın! Çok özledim"

        Giriş: 28.01.2026 - 20:20 Güncelleme: 28.01.2026 - 20:20
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Bir süredir meslektaşı Nezir Çınarlı ile birliktelik yaşayan ve geçtiğimiz aylarda evlilik teklifi alan ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

        1 milyon takipçili hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çeken Köseoğlu, mesleki çağrısının çözümünü pankart açmakta buldu. Üzerinde şu ifadelerin yer aldığı pankartla objektif karşısına geçen oyuncu, "Dört sene oyunculuk okudum! Altın Koza’m var! Beni bağımsızda da oynatın! Çok özledim!" mesajını paylaştı.

        Paylaşımıyla hem mesleki özlemini hem de sektöre yönelik bir mesaj veren oyuncunun bu çıkışı, meslektaşları Cemal Hünal, Elit Andaç Çam ve Başak Gümülcinelioğlu Çıtanak gibi isimler kayıtsız kalmayarak yorum yaptı.

        Fotoğraflar: Instagram

        Tavanda delik açıp girdikleri depodan 148 bisiklet çalan kardeşler, birbirini suçladı

        Tavanda delik açıp girdikleri depodan 148 bisiklet çalan kardeşler, birbirini suçladı

