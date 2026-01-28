Hayal Köseoğlu, çareyi pankart açmakta buldu

Bir süredir meslektaşı Nezir Çınarlı ile birliktelik yaşayan ve geçtiğimiz aylarda evlilik teklifi alan ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

1 milyon takipçili hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çeken Köseoğlu, mesleki çağrısının çözümünü pankart açmakta buldu. Üzerinde şu ifadelerin yer aldığı pankartla objektif karşısına geçen oyuncu, "Dört sene oyunculuk okudum! Altın Koza’m var! Beni bağımsızda da oynatın! Çok özledim!" mesajını paylaştı.

Paylaşımıyla hem mesleki özlemini hem de sektöre yönelik bir mesaj veren oyuncunun bu çıkışı, meslektaşları Cemal Hünal, Elit Andaç Çam ve Başak Gümülcinelioğlu Çıtanak gibi isimler kayıtsız kalmayarak yorum yaptı.

Fotoğraflar: Instagram