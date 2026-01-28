Habertürk
        Beşiktaş'tan Premier Lig çıkarması! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş'tan Premier Lig çıkarması!

        Ara transferde birçok isimle yollarını ayıran Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Birçok mevkiye transfer yapmak isteyen siyah-beyazlılar, rotasını Premier Lig'de forma giyen 4 futbolcuya çevirdi.

        Giriş: 28.01.2026 - 14:18 Güncelleme: 28.01.2026 - 14:18
        Ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, eksik bölgelere takviyeyi 6 Şubat'a kadar bitirmeyi hedefliyor.

        Foot Mercato'da yer alan habere göre Siyah-Beyazlılar, İngiltere Premier Lig'de forma giyen 4 futbolcu için görüşmelerine başladı.

        Bu isimlerin Sunderland forması giyen forvet Wilson Isidor, West Ham United'ın kalecisi Alphonse Areola ve orta sahası Tomas Soucek ile Wolverhampton'ın orta sahası Jean Bellegarde olduğu belirtildi.

        ISIDOR 22 MAÇTA GÖREV ALDI

        Premier Lig'e bu sezon yükselen Sunderland'de forma giyen Wilson Isidor, ligde 22 maçta görev alarak 4 gol kaydetti. Genç oyuncu daha önce Zenit, Lokomotiv Moskova, Monaco ve Bastia-Borgo takımlarında oynadı.

        SOUCEK 3 GOL ATTI

        West Ham United'ın orta sahasında görev yapan Tomas Soucek, bu sezon 22 karşılaşmada forma giydi ve 3 golle takımına katkı sağladı. Çek futbolcu, İngiliz ekibine transfer olmadan önce Slavia Prag, Slovan Liberec ve Viktoria Zizkov'da mücadele etti.

        AREOLA'NIN PERFORMANSI

        West Ham United'ın kalesini koruyan Alphonse Areola, bu sezon 20 maçta görev aldı ve bu karşılaşmalarda kalesinde 37 gol gördü. Fransız kaleci kariyerinde PSG'nin yanı sıra Fulham, Real Madrid, Villarreal, Bastia ve Lens formalarını da giydi.

        BELLEGARDE 17 MAÇTA 1 GOL ATTI

        Wolverhampton Wanderers'ta orta saha görevini üstlenen Jean Bellegarde, bu sezon süre aldığı 17 maçta 1 gol attı. Fransız futbolcu, Wolverhampton'a transfer olmadan önce Strasbourg, Lens ve Le Mans takımlarında oynadı.

