        Adana haberleri: Berdel cinayeti! Teklifleri reddedilince vahşeti yaşattılar! | Son dakika haberleri

        Berdel cinayeti! Teklifleri reddedilince vahşeti yaşattılar!

        Adana'da korkunç bir töre cinayeti meydana geldi. Kentte kaçarak evlenen çiftten kadının ailesinin berdel teklif ettiği ileri sürüldü. Teklifi reddeden aile ise silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda 16 yaşındaki Muhammet Yeşil hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 10:37 Güncelleme: 28.01.2026 - 10:37
        Adana'da husumetli olduğu Muhammet Yeşil’i (16) otomatik tabancayla öldürüp, babası Bekir Yeşil’i (43) ağır yaralayan Ali E.’nin (21), silahlı saldırıyı ‘töre saikiyle’ gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

        DHA'nın haberine göre Yeşil’in diğer oğlu Sinan Yeşil (20) ile gelini Berivan Yeşil’in (20) kaçarak evlendiği, kızın ailesinin ise karşılığında berdel isteyince husumetin başladığı belirtildi.

        Öldürülen Muhammet Yeşil
        Öldürülen Muhammet Yeşil

        Ali E.’nin gözaltına alınan babası Mehmet Nuri E., annesi Hacer E., amcası Ergün E. ile kuzeni Mesut E. tutuklandı. Firari Ali E.’nin bir an önce yakalanmasını isteyen Bekir Yeşil, “Kızı defalarca istedik, vermediler. Sonrasında bize berdel için baskı yapmaya başladılar. İkimiz de vurulduk ancak oğlum kucağımda can verdi” diye konuştu.

        Baba Bekir Yeşil
        Baba Bekir Yeşil

        BERDEL İSTEDİLER

        Yüreğir ilçesi Solaklı Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşayan Sinan Yeşil ile Berivan Yeşil evlenmeye karar verdi. Sinan Yeşil, babası Bekir Yeşil ile birlikte kız istemek için Berivan’ın evine gitti. Evliliğe onay vermeyen kızın babası Mehmet Nuri E. ve annesi Hacer E., Yeşil ailesini evden gönderdi. Bunun üzerine kaçmaya karar veren Sinan ile Berivan, 30 Aralık’ta başka bir kente giderek nikah kıydı. Durumu fark eden Mehmet Nuri E. ve Hacer E. ise ‘berdel’ isteyerek, Yeşil ailesinden bir kızı kendi ailelerinden biriyle evlendirmek istedi. Bekir Yeşil bu talebi kabul etmeyince iki aile arasında husumet başladı.

        CİNAYET ANI KAMERADA

        Çiftçi Bekir Yeşil, 12 Ocak’ta diğer oğlu Muhammet Yeşil’i yanına alarak tarlalarına bakmak için hafif ticari aracına yöneldi. Bu sırada sokakta pusuda bekleyen Berivan Yeşil’in ağabeyi Ali E., Bekir ile Muhammet Yeşil’e otomatik tabancayla ateş açtı. Saldırıdan kaçmak için aracın arkasına saklanmaya çalışan baba ile oğlu, kurşunların hedefi oldu. Ali E. kaçarken, saldırı anı ise sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Muhammet Yeşil hayatını kaybetti. Bekir Yeşil ise tedavisinin ardından taburcu oldu.

        AİLEDEN 4 KİŞİ TUTUKLANDI

        Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı soruşturmada, cinayetin ‘töre saikiyle’ işlendiği ortaya çıktı. Cinayeti azmettirdiği öne sürülen Mehmet Nuri E., eşi Hacer E., ağabeyi Ergün E. ile yeğenleri Mesut E. ve Ferhat E., polisin operasyonuyla gözaltına alındı. Cinayet şüphelisi Ali E.’nin ise izine rastlanılmadı. Emniyetteki sorgularında haklarındaki suçlamaları reddeden şüphelilerden Ferhat E. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 4 kişi çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

        "BİZİ TÖREYE KURBAN ETTİLER"

        Töre uğruna oğlunu kaybettiğini, kendisinin de yaralandığını ifade eden Bekir Yeşil, “Gençler birbirini seviyor ve istiyordu. Kızı defalarca istedik, vermediler. Araya aile büyüklerini koyduk ancak yine de kararları değişmedi. Bunun üzerine kaçıp, evlendiler. Sonrasında bize berdel için baskı yapmaya başladılar. Hatta ‘Berdel yapmazsanız hepinizi öldüreceğiz. Sizi katledeceğiz’ diyerek mesajlar gönderdiler. Aile fertleri bu işin içindedir, bizim infazımızı verdiler. Bunlar bizi töreye kurban etti” diye konuştu.

        "YARIM KALAN İŞLERİNİ TAMAMLAYACAKLARMIŞ"

        Can güvenliklerinin olmadığını belirten Yeşil, “Aracımıza binerken birden önümüze çıktı. Önce bana ateş etmeye başladı, sonra oğluma döndü. İkimiz de vurulduk ancak oğlum kucağımda can verdi. Hayati tehlikemiz hala devam ediyor. Yarım kalan işlerini tamamlayacaklarını söylüyorlarmış. Evimizin üzerinde dron uçurup, bizi gözetliyorlar. Pansuman yaptırmaya bile gidemiyorum. Bir suikast daha mı olacak diye düşünüyorum. Çaresiz durumdayız, devletimizden yardım bekliyoruz” dedi.

        "BİRBİRİMİZİ SEVİYORDUK, VAZGEÇMEDİM"

        Eşiyle kaçarak evlenen Berivan Yeşil ise “Beni 5 kez istemeye geldiler ancak ailem müsaade vermedi. Hatta üzerine ‘Sen kabul edersen, bu aileyi yok edeceğiz’ dediler. Birbirimizi seviyorduk, vazgeçmedim. Eşimi evimizin yakınında görünce babam, ağabeyime ‘Bir daha görürsen, kafasına sık’ demiş. Kaçtıktan sonra görümcem ile berdel yapmak istediler. O da istemeyince, konu buraya geldi. Ailem Sinan’ı sevmiyordu, istemedikleri için böyle oldu” ifadelerini kullandı.

        "SEVEREK EVLENDİK"

        Ağabeyinin bir an önce yakalanmasını istediğini belirten Berivan Yeşil, “Ben zorla kaçırılmadım. Severek evlendim. Herkes birbirimizi sevdiğimizi biliyordu. Yaklaşık 8 aydır birlikteydik ve ailem de bir şey dememişti. İş ciddiye binince böyle yaptılar. Ailem, ‘Kayınpederini de sizi de yok edeceğiz’ diye konuşuyordu. Kaçtıktan bir gün sonra amcamın evinde toplanıp, aileyi yok etmeye karar vermişler” diye konuştu. Öte yandan polis, cinayet şüphelisi Ali E.’yi yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.

