        ABD Başkanı Trump: Küba çok yakında çökecek | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump: Küba çok yakında çökecek

        ABD Başkanı Trump, "Küba'nın çok yakında çökeceğini" söyledi ve ada ülkesinin en büyük tedarikçisi olan Venezuela'nın, son dönemde Küba'ya ne petrol ne de para gönderdiğini belirtti. Trump ayrıca başka bir ABD armadasının İran'a doğru ilerlediğini dile getirdi

        Habertürk / Reuters
        Giriş: 28.01.2026 - 07:36 Güncelleme: 28.01.2026 - 07:36
        ABD Başkanı Donald Trump, salı günü yaptığı açıklamada, bir başka ABD "armadasının" İran'a doğru ilerlediğini söyledi ve Tahran'ın Washington ile bir anlaşma yapmasını umduğunu dile getirdi.

        Trump dün akşam yaptığı konuşmada, "Şu anda İran'a doğru çok güzel bir şekilde ilerleyen başka bir güzel armada var" ifadelerini kullandı.

        "Umarım bir anlaşma yaparlar" diye ekledi.

        ABD Başkanı Trump, yine dün akşam yaptığı bir başka açıklamada ise "Küba'nın çok yakında çökeceğini" söyledi. Trump, bir dönem ada ülkesinin en büyük tedarikçisi olan Venezuela'nın, son dönemde Küba'ya ne petrol ne de para gönderdiğini belirtti.

        NEDEN ÖNEMLİ?

        3 Ocak günü Trump'ın talimatıyla düzenlenen operasyonla Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ABD tarafından alıkonularak New York'a getirilmişti. Trump, bu operasyonun ardından Küba'ya karşı da adım atılabileceğini ve ülke yönetimi üzerindeki baskının artırılacağını dile getirdi.

        Trump, uzun süredir Küba'nın en büyük destekçisi olan Venezuela’dan petrol ve para akışını durdurma sözü verdi.

