Ankara'da olay, Altındağ ilçesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda bir apartmanda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Erkan Bartan (53), eski eşi S. Koçak'ın (52) ailesiyle birlikte yaşadığı apartmana girerek beklemeye başladı.

Erkan Bartan, kendi hayatına da son verdi.

ESKİ EŞİ İLE KAYINVALİDESİNİ VURDU

AA ve İHA'daki habere göre kapıdan çıkan eski eşine ve onun annesi Ülker Koçak'a (73) tabancayla ateş eden Bartan ardından aynı silahla intihar etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ülker Koçak, 73 yaşında hayatını kaybetti.

ESKİ KOCA İLE KAYINVALİDE OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Vefat ettiği belirlenen Bartan ile Ülker Koçak'ın cenazeleri olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Saldırıda ağır yaralanan S. Koçak'ın ise hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

BARIŞMA İSTEĞİ REDDEDİLDİ KATLİAM YAPTI

Saldırgan Bartan'ın, eski eşi ile barışma isteğinin reddedilmesi nedeniyle saldırıda bulunduğu ve bu nedenden dolayı Koçak ve ailesini sürekli rahatsız ettiği ileri sürüldü.

CEZAEVİNDEN TAHLİYE OLMUŞ

Öte yandan saldırganın uyuşturucu madde ticareti nedeniyle yaklaşık 5 sene önce cezaevine girdiği ve kısa süre önce tahliye edildiği öğrenildi. Boşanan çiftin bir kız çocuklarının olduğu aktarıldı.