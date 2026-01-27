Eski eşini ağır yaraladı kayınvalidesini öldürdü!
Ankara'da, barışma isteğini reddettiği ileri sürülen eski eşi 52 yaşındaki S.Koçak'ı silahla ağır yaralayan 53 yaşındaki Erkan Bartan, 73 yaşındaki kayınvalidesi Ülker Koçak'ı öldürdükten sonra aynı silahla hayatına son verdi. Tedaviye alınan S.Koçak'ın durumunun ciddi olduğu öğrenildi
Ankara'da olay, Altındağ ilçesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda bir apartmanda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Erkan Bartan (53), eski eşi S. Koçak'ın (52) ailesiyle birlikte yaşadığı apartmana girerek beklemeye başladı.Erkan Bartan, kendi hayatına da son verdi.
ESKİ EŞİ İLE KAYINVALİDESİNİ VURDU
AA ve İHA'daki habere göre kapıdan çıkan eski eşine ve onun annesi Ülker Koçak'a (73) tabancayla ateş eden Bartan ardından aynı silahla intihar etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Ülker Koçak, 73 yaşında hayatını kaybetti.
ESKİ KOCA İLE KAYINVALİDE OLAY YERİNDE ÖLDÜ
Vefat ettiği belirlenen Bartan ile Ülker Koçak'ın cenazeleri olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Saldırıda ağır yaralanan S. Koçak'ın ise hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
BARIŞMA İSTEĞİ REDDEDİLDİ KATLİAM YAPTI
Saldırgan Bartan'ın, eski eşi ile barışma isteğinin reddedilmesi nedeniyle saldırıda bulunduğu ve bu nedenden dolayı Koçak ve ailesini sürekli rahatsız ettiği ileri sürüldü.
CEZAEVİNDEN TAHLİYE OLMUŞ
Öte yandan saldırganın uyuşturucu madde ticareti nedeniyle yaklaşık 5 sene önce cezaevine girdiği ve kısa süre önce tahliye edildiği öğrenildi. Boşanan çiftin bir kız çocuklarının olduğu aktarıldı.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
"UYUŞTURUCUDAN HAPİS YATMIŞTI"
Olayla ilgili konuşan Koçak ailesinin yakınlarından Hürol Dursun, "Boşanmışlardı. Ondan dolayı bir gerginlik vardı aralarında. Saldırgan kişi eşiyle barışmak istiyordu. Husumet oldu aralarında. Eski kocası bugün kapılarının önüne gelmiş. O arada kayınpederi açmış kapıyı. O sırada ateş etmeye başlamış. Eski kayınvalidesi ile karısına ve kendisine sıkmış. Uyuşturucudan cezaevine girmişti. Tartışmalarına daha önce de şahit olduk. Böyle bir şey olacağını hiç tahmin edemiyorduk. Ölen dayımın eşiydi. Kızı da şu anda ağır yaralı halde hastanede" dedi.