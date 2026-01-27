Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-ABD ikili ilişkileri, Suriye’deki son durum, Gazze Barış Kurulu çalışmaları, savunma sanayii başta olmak üzere ticari münasebetler ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

İletişim Başkanlığı görüşmeye dair açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile ABD arasındaki iş birliğini geliştirmek için adımlar atmayı sürdüreceklerini, ilişkilerin her alanda ileri taşınmasının iki ülkenin de müşterek menfaatine olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin komşusu Suriye'de ateşkes ve entegrasyon anlaşmasının tam olarak uygulanmasına büyük önem verdiğini, bu konuda ABD ve Suriye makamlarıyla eş güdüm içinde süreci yakından takip ettiklerini belirtti.