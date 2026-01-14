Habertürk
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!

        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!

        Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonunda ara transfer hareketliliği sürüyor. İşte şu ana kadar biten tüm transferler...

        14.01.2026 - 12:19
        1

        1- Alexis Antunes (Orta saha) | Servette → Göztepe

        2

        2- Deniz Türüç (Sağ Kanat) | Başakşehir → Konyaspor

        3

        3- Anthony Musaba (Sol kanat) | Samsunspor → Fenerbahçe

        4

        4- Sander Svendsen (10 numara- Orta saha) | Viking → Konyaspor

        5

        5 - Guilherme Luiz Oliveira da Silva (Forvet) | Ceara → Göztepe

        6

        6- Arif Boşluk (Sol bek) | Trabzonspor → Konyaspor

        7

        7 - Berkan Kutlu (orta saha) Galatasaray → Konyaspor

        8

        8- Kamil Ahmet Çörekçi (Sağ Bek) | Hatayspor → Kasımpaşa

        9

        9- Ahmed Traore (Kanat) | Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük

        10

        10- Chibuike Nwaiwu (Stoper) | Wolfsberger → Trabzonspor

        11

        11- Abdul Kader Moussa Kone (Forvet) | Fatih Karagümrük

        12

        12- Mert Günok (Kaleci) | Beşiktaş → Fenerbahçe

        13

        13- İrfan Can Kahveci (Sağ kanat) | Fenerbahçe → Kasımpaşa

        14

        14 - Mattéo Guendouzi (Orta saha) Lazio → Fenerbahçe

        15

        15- Denis Razvan Radu (Sağ bek) | Petrolul → Eyüpspor

        16

        16- Lenny Pintor (Sağ kanat) | LASK→ Eyüpspor

        17

        17- İrfan Can Eğribayat (Kaleci) | Fenerbahçe → Samsunspor

        18

        18- Yalçın Kayan (Orta saha) | Göztepe → Samsunspor

        19

        19- Victor Ntino-Emo Gidado (Orta saha) | NK Bravo → Gaziantep FK

        20

        20- Denis Draguş (Forvet) | Trabzonspor → Gaziantep FK

        21

        21- Mehmet Şamil Öztürk (Kaleci) | Kayserispor → Göztepe

        22

        22- Karamba Gassama (orta saha) Dinamo City → Gaziantep FK

        23

        23- Jerome Onguene (Stoper) | Petrolul Ploiești → Eyüpspor

        24

        24- Charles-André Raux-Yao (Ön Libero) | Stade Briochin → Eyüpspor

        25

        25- Saikuba Jarju (Sol Kanat) | Samsunspor

        26

        26- Ali Badra Diabaté (Stoper) | Genk II → Samsunspor

