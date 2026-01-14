Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonunda ara transfer hareketliliği sürüyor. İşte şu ana kadar biten tüm transferler...
1- Alexis Antunes (Orta saha) | Servette → Göztepe
2- Deniz Türüç (Sağ Kanat) | Başakşehir → Konyaspor
3- Anthony Musaba (Sol kanat) | Samsunspor → Fenerbahçe
4- Sander Svendsen (10 numara- Orta saha) | Viking → Konyaspor
5 - Guilherme Luiz Oliveira da Silva (Forvet) | Ceara → Göztepe
6- Arif Boşluk (Sol bek) | Trabzonspor → Konyaspor
7 - Berkan Kutlu (orta saha) Galatasaray → Konyaspor
8- Kamil Ahmet Çörekçi (Sağ Bek) | Hatayspor → Kasımpaşa
9- Ahmed Traore (Kanat) | Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
10- Chibuike Nwaiwu (Stoper) | Wolfsberger → Trabzonspor
11- Abdul Kader Moussa Kone (Forvet) | Fatih Karagümrük
12- Mert Günok (Kaleci) | Beşiktaş → Fenerbahçe
13- İrfan Can Kahveci (Sağ kanat) | Fenerbahçe → Kasımpaşa
14 - Mattéo Guendouzi (Orta saha) Lazio → Fenerbahçe
15- Denis Razvan Radu (Sağ bek) | Petrolul → Eyüpspor
16- Lenny Pintor (Sağ kanat) | LASK→ Eyüpspor
17- İrfan Can Eğribayat (Kaleci) | Fenerbahçe → Samsunspor
18- Yalçın Kayan (Orta saha) | Göztepe → Samsunspor
19- Victor Ntino-Emo Gidado (Orta saha) | NK Bravo → Gaziantep FK
20- Denis Draguş (Forvet) | Trabzonspor → Gaziantep FK
21- Mehmet Şamil Öztürk (Kaleci) | Kayserispor → Göztepe
22- Karamba Gassama (orta saha) Dinamo City → Gaziantep FK
23- Jerome Onguene (Stoper) | Petrolul Ploiești → Eyüpspor
24- Charles-André Raux-Yao (Ön Libero) | Stade Briochin → Eyüpspor