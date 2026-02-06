Beşiktaş'tan kaleye sürpriz takviye: İstanbul'a geliyor!

Ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmaya devam eden Beşiktaş, kaleci transferinde de mutlu sona ulaştı.

Siyah-beyazlılar, Roma kalecisi Devis Vasquez’i kadrosuna katmak için her konuda anlaşmaya vardı.

Kolombiyalı kalecinin akşam saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor.

Geçtiğimiz yaz Roma'ya bonservissiz olarak gelen Kolombiyalı kaleci, şu ana kadar Roma formasıyla resmi bir maça çıkmadı.

KARİYERİ

Vasquez, İtalya'da üç sezon Milan, Empoli ve şimdi de Roma forması giydi. Toskana ekibiyle Serie A'da ilk kez forma giydi ve 2024/25 sezonunda 32 maça çıktı, altı maçta kalesini gole kapattı.