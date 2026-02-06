Habertürk
        Beşiktaş'tan kaleye sürpriz takviye: İstanbul'a geliyor! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş'tan kaleye sürpriz takviye: İstanbul'a geliyor!

        Beşiktaş, Roma kalecisi Devis Vasquez'i kadrosuna katmak için her konuda anlaşmaya vardı. Vasquez'in akşam saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor.

        Giriş: 06.02.2026 - 13:25 Güncelleme: 06.02.2026 - 13:25
        Beşiktaş'tan kaleye sürpriz takviye!
        Ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmaya devam eden Beşiktaş, kaleci transferinde de mutlu sona ulaştı.

        Siyah-beyazlılar, Roma kalecisi Devis Vasquez’i kadrosuna katmak için her konuda anlaşmaya vardı.

        Kolombiyalı kalecinin akşam saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor.

        Geçtiğimiz yaz Roma'ya bonservissiz olarak gelen Kolombiyalı kaleci, şu ana kadar Roma formasıyla resmi bir maça çıkmadı.

        KARİYERİ

        Vasquez, İtalya'da üç sezon Milan, Empoli ve şimdi de Roma forması giydi. Toskana ekibiyle Serie A'da ilk kez forma giydi ve 2024/25 sezonunda 32 maça çıktı, altı maçta kalesini gole kapattı.

        Bakan Ersoy 2026 Türkiye Kültür Yolu Festivali takvimini açıkladı

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde kültür sanat alanında 2025 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Ersoy, 2026 yılı kültür-sanat dönemi projelerini ve Türkiye Kültür Yolu Festivali takvimini açıkladı.

