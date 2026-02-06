Gayrimenkul satışları ocakta geriledi

2026'nın ilk ayına dair gayrimenkul satış verileri ortaya çıktı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre; ocak ayında toplam (konut ve konut dışı) satışlar 204 bin 884 olarak gerçekleşti.

2025'i rekorlarla geçiren satışlarda gerileme yaşandı. 2025 Ocak'ta gerçekleşen 238 bin 938'lik aylık rekor satışın yüzde 14,25 gerisinde kalındı.

Gayrimenkul satışlarının rekor yılı olan 2025'in ardından nasıl geçeceği merakla bekleniyor.

DÖNEM GAYRİMENKUL SATIŞI 2013 / 1 158128 2014 / 1 192550 2015 / 1 171994 2016 / 1 163079 2017 / 1 178069 2018 / 1 196496 2019 / 1 145487 2020 / 1 209224 2021 / 1 159244 2022 / 1 187997 2023 / 1 235901 2024 / 1 198725 2025 / 1 238938 2026 / 1 204884

TÜİK'TEN İŞ YERİ HAMLESİ

Gayrimenkul satışlarında sadece konut satış adedini paylaşan TÜİK, bir değişikliğe gitti. Kurum, bu verilerin başlığını, veri yayımlama takviminde 'Konut ve İş Yeri Satış İstatistikleri' olarak güncelledi. 19 Şubat'ta yayımlanacak ocak ayı verileriyle birlikte artık aylık iş yeri satışları da kamuoyuyla paylaşılacak.