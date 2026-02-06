Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.555,19 %-0,25
        DOLAR 43,6151 %0,13
        EURO 51,4831 %0,27
        GRAM ALTIN 6.822,28 %1,33
        FAİZ 35,20 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 104,30 %1,14
        BITCOIN 65.833,00 %4,36
        GBP/TRY 59,2641 %0,46
        EUR/USD 1,1797 %0,17
        BRENT 68,52 %1,44
        ÇEYREK ALTIN 11.154,43 %1,33
        Haberler Ekonomi Emlak Gayrimenkul satışları ocakta geriledi - Emlak Haberleri

        Gayrimenkul satışları ocakta geriledi

        2025'i rekorlarla geçiren gayrimenkul satışları, ocak ayında frene bastı. Ocakta toplam 204 bin 884 gayrimenkul satışı gerçekleşti. 2025'in aynı ayına göre yüzde 14,25 düşüş yaşandı

        Giriş: 06.02.2026 - 12:48 Güncelleme: 06.02.2026 - 12:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gayrimenkul satışları ocakta geriledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        2026'nın ilk ayına dair gayrimenkul satış verileri ortaya çıktı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre; ocak ayında toplam (konut ve konut dışı) satışlar 204 bin 884 olarak gerçekleşti.

        2025'i rekorlarla geçiren satışlarda gerileme yaşandı. 2025 Ocak'ta gerçekleşen 238 bin 938'lik aylık rekor satışın yüzde 14,25 gerisinde kalındı.

        Gayrimenkul satışlarının rekor yılı olan 2025'in ardından nasıl geçeceği merakla bekleniyor.

        DÖNEM GAYRİMENKUL SATIŞI
        2013 / 1 158128
        2014 / 1 192550
        2015 / 1 171994
        2016 / 1 163079
        2017 / 1 178069
        2018 / 1 196496
        2019 / 1 145487
        2020 / 1 209224
        2021 / 1 159244
        2022 / 1 187997
        2023 / 1 235901
        2024 / 1 198725
        2025 / 1 238938
        2026 / 1 204884

        TÜİK'TEN İŞ YERİ HAMLESİ

        Gayrimenkul satışlarında sadece konut satış adedini paylaşan TÜİK, bir değişikliğe gitti. Kurum, bu verilerin başlığını, veri yayımlama takviminde 'Konut ve İş Yeri Satış İstatistikleri' olarak güncelledi. 19 Şubat'ta yayımlanacak ocak ayı verileriyle birlikte artık aylık iş yeri satışları da kamuoyuyla paylaşılacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Meloni'ye Benzetilen Melek Freski Roma'da Kaldırıldı

         İtalyanın başkenti Romadaki tarihi "San Lorenzo in Lucina Bazilikası"ndaki restorasyon çalışmalarının ardından İtalya Başbakanı Giorgia Meloniye benzetilen melek figürlü fresk kaldırıldı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Deprem bilimci Prof. Dr. Hasan Sözbilir: Diri fay sayısı yükseldi!
        Deprem bilimci Prof. Dr. Hasan Sözbilir: Diri fay sayısı yükseldi!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        Deprem bölgesinde 581,7 milyon TL haberleşme yatırımı
        Deprem bölgesinde 581,7 milyon TL haberleşme yatırımı
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        Dinmeyen acı: 6 Şubat... Üç yıl sonra ortaya çıkan felaket anı...
        Dinmeyen acı: 6 Şubat... Üç yıl sonra ortaya çıkan felaket anı...
        Duruşmada 2 sanığı öldürüp jandarmayı şehit etti! Silah itirafı!
        Duruşmada 2 sanığı öldürüp jandarmayı şehit etti! Silah itirafı!
        Umman'daki ABD-İran görüşmeleri başladı
        Umman'daki ABD-İran görüşmeleri başladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
        Bildiğiniz tüm dopingleri unutun: Kayakta 'penisgate' skandalı
        Bildiğiniz tüm dopingleri unutun: Kayakta 'penisgate' skandalı
        MİT'ten Mossad operasyonu!
        MİT'ten Mossad operasyonu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Aile sağlık merkezinde yaşandı... Müezzinden doktora feci darp!
        Aile sağlık merkezinde yaşandı... Müezzinden doktora feci darp!
        Eski belediye başkanını oğlu baltayla öldürüldü!
        Eski belediye başkanını oğlu baltayla öldürüldü!
        Son golün ardından gelen kara gece: Christian Atsu’nun hikayesi
        Son golün ardından gelen kara gece: Christian Atsu’nun hikayesi
        Louvre, hırsızların düşürdüğü tacı ilk kez paylaştı
        Louvre, hırsızların düşürdüğü tacı ilk kez paylaştı
        Epstein dosyası: Avrupa aşırı sağıyla doğrudan bağ
        Epstein dosyası: Avrupa aşırı sağıyla doğrudan bağ
        Beşiktaş, Murillo transferini bitirdi!
        Beşiktaş, Murillo transferini bitirdi!
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?