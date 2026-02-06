Gayrimenkul satışları ocakta geriledi
2025'i rekorlarla geçiren gayrimenkul satışları, ocak ayında frene bastı. Ocakta toplam 204 bin 884 gayrimenkul satışı gerçekleşti. 2025'in aynı ayına göre yüzde 14,25 düşüş yaşandı
2026'nın ilk ayına dair gayrimenkul satış verileri ortaya çıktı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre; ocak ayında toplam (konut ve konut dışı) satışlar 204 bin 884 olarak gerçekleşti.
2025'i rekorlarla geçiren satışlarda gerileme yaşandı. 2025 Ocak'ta gerçekleşen 238 bin 938'lik aylık rekor satışın yüzde 14,25 gerisinde kalındı.
Gayrimenkul satışlarının rekor yılı olan 2025'in ardından nasıl geçeceği merakla bekleniyor.
TÜİK'TEN İŞ YERİ HAMLESİ
Gayrimenkul satışlarında sadece konut satış adedini paylaşan TÜİK, bir değişikliğe gitti. Kurum, bu verilerin başlığını, veri yayımlama takviminde 'Konut ve İş Yeri Satış İstatistikleri' olarak güncelledi. 19 Şubat'ta yayımlanacak ocak ayı verileriyle birlikte artık aylık iş yeri satışları da kamuoyuyla paylaşılacak.