        Haberler Spor Transfer Beşiktaş, Murillo transferini bitirdi: İstanbul'a getiriyor! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş, Murillo transferini bitirdi: İstanbul'a getiriyor!

        Beşiktaş, transferde anlaşmaya vardığı Marsilya forması giyen Panamalı sağ bek Amir Murillo'yu sağlık kontrolleri ve resmi imza için bugün saat 11.00 civarında İstanbul'a getirmeye hazırlanıyor.

        Giriş: 06.02.2026 - 09:32 Güncelleme: 06.02.2026 - 09:32
        Beşiktaş, Murillo transferini bitirdi!
        Devre arası transfer döneminin son gününde vites yükselten Beşiktaş, Emmanuel Agbadou sonrası bir transferini daha İstanbul'a getirmeyi planlıyor.

        Siyah-beyazlı takım ile Fransa devi Marsilya, Amir Murillo transferi için anlaşma sağlandı.

        29 yaşındaki Panamalı sağ bek oyuncusunun, bugün saat 11.00 civarında resmi imza ve sağlık kontrolleri için İstanbul'da olması bekleniyor.

        BU SEZONKİ PERFORMANSI

        Bu sezon Marsilya formasıyla 25 maçta 1479 dakika şans bulan Murillo 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

        PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO

        Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösterilen Murillo'nun kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

        AMIR MURILLO KİMDİR?

        11 Şubat 1996 tarihinde Panama'nın Colon kentinde dünyaya gelen Amir Murillo, futbola ülkesinin San Francisco takımında başladı. Daha sonra sırasıyla RB New York ve Anderlecht formalarını giyen 30 yaşındaki sağ bek, 2023 yazında 2.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Marsilya'nın yolunu tuttu.

