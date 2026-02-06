Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'dan, Epstein soruşturması öncesinde açık oturum çağrısı

Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Temsilciler Meclisi Denetim Komitesinin Epstein dosyalarına ilişkin soruşturması kapsamında ifade vermeyi kabul etmesinin ardından, soruşturma çerçevesinde kapalı oturum yerine kamuoyuna açık bir oturum yapılması çağrısında bulundu.

Clinton, sosyal medya hesabından, ülkede reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein dosyaları kapsamındaki soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı.

ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesindeki Cumhuriyetçilerle "altı ay boyunca iyi niyetle işbirliği yaptıklarını" ifade eden Clinton, verdikleri bilgilerin dikkate alınmadığını savundu.

Clinton, "Yemin altında bildiklerimizi onlara anlattık. Onlar ise tüm bunları görmezden geldiler. Hedeflerini değiştirdiler ve hesap verebilirliği, dikkatleri başka yöne çekmek için bir araç haline getirdiler." değerlendirmesinde bulundu.

Komite Başkanı James Comer'a soruşturma çerçevesinde kapalı oturum yerine kamuoyuna açık bir oturum yapılması çağrısında bulunan Clinton, "Kamuoyunun önünde, kameralar önünde yapılan bir duruşmadan daha şeffaf bir şey olamaz. Orada olacağız." ifadelerini kullandı.