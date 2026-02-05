Kocaelispor: 1 - Beşiktaş: 1 | MAÇ SONUCU

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya geldi. Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda oynanan mücadeleyi 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Kocaelispor'un golü 18. dakikada VAR incelemesinin ardından penaltı vuruşuyla Serdar Dursun'dan geldi. Beşiktaş'ın eşitliği sağladığı gol de 87. dakikada Orkun Kökçü ile penaltıdan geldi.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda yoluna namağlup devam etti ve puanını 7 yaptı. Kocaelispor ise puanını 4 yaptı. Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda grup maçlarının son haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Kocaelispor ise deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşı karşıya gelecek. REKLAM YASİN ÖZCAN VE OLAITAN KADRODA Siyah-beyazlı ekibin yeni transferlerinden Yasin Özcan maça ilk 11'de başlarken Olaitan ise yedek kulübesinde yer aldı. Kırmızı kart cezalısı Asllani ile Hyeon-Gyu Oh ise maç kadrosuna alınmadı.