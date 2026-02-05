Kocaelispor: 1 - Beşiktaş: 1 | MAÇ SONUCU
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. maçında Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı. Kocaelispor'un golü 18. dakikada penaltı vuruşundan Serdar Dursun'dan gelirken Beşiktaş'ın eşitliği sağladığı gol de 87. dakikada Orkun Kökçü ile penaltıdan geldi.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya geldi. Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda oynanan mücadeleyi 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Kocaelispor'un golü 18. dakikada VAR incelemesinin ardından penaltı vuruşuyla Serdar Dursun'dan geldi. Beşiktaş'ın eşitliği sağladığı gol de 87. dakikada Orkun Kökçü ile penaltıdan geldi.
Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda yoluna namağlup devam etti ve puanını 7 yaptı. Kocaelispor ise puanını 4 yaptı.
Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda grup maçlarının son haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Kocaelispor ise deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşı karşıya gelecek.
YASİN ÖZCAN VE OLAITAN KADRODA
Siyah-beyazlı ekibin yeni transferlerinden Yasin Özcan maça ilk 11'de başlarken Olaitan ise yedek kulübesinde yer aldı.
Kırmızı kart cezalısı Asllani ile Hyeon-Gyu Oh ise maç kadrosuna alınmadı.
KOCAELİSPOR'DA 6 DEĞİŞİKLİK
Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Süper Lig'de son oynadıkları Fenerbahçe müsabakasında sahaya sürdüğü kadrodan 6 değişiklik yaptı.
İnan, Fenerbahçe maçında ilk 11'de görev alan Ahmet Oğuz, Haidara, Linetty, Rivas, Can Keleş ve Petkovic'in yerine Smolcic, Muharrem Cinan, Tayfur Bingöl, Churlinov, Agyei ve Serdar Dursun'a şans verdi.
Kocaeli ekibi Gökhan Değirmenci, Dijksteel, Balogh, Smolcic, Muharrem Cinan, Show, Keita, Tayfur Bingöl, Churlinov, Agyei, Serdar Dursun 11'i ile sahaya çıktı.
Yeşil-siyahlıların yedek kulübesinde Serhat Öztaşdelen, Petkovic, Linetty, Susoho, Haidara, Ahmet Oğuz, Samet Yalçın, Can Keleş, Nonge ve Rivas yer aldı.