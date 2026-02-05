Zeydan Karalar dahil 9 kişi tahliye edildi

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 33 tutuklu sanığın savunmalarının tamamlanmasının ardından mahkeme tahliye taleplerini aldı.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre duruşma savcısı aralarında başkanların da olduğu 30 kişinin tutukluluk halinin devamını isterken, mahkeme Zeydan Karalar’ın da aralarında olduğu 9 tutuklu isim hakkında tahliye kararı verdi.

TAHLİYESİNE KARAR VERİLEN İSİMLER

Hakkında tahliye kararı verilen isimler şu şekilde:

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar

Esenyurt Belediyesi çalışanı Cem Alper Akyüz

Esenyurt Belediyesi memurlarından Ali Fırat Baycan

Avcılar Belediyesi ihale alma yetkilisi İbrahim Koçyiğit

Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Çalış

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın makam şoförü Mehmet Ataş

Esenyurt Belediyesi’ne Destek Hizmetleri Müdürlüğü personeli Mert Çelik

Esenyurt Belediyesi'nden Mali Hizmetler Müdürlüğü personeli Müzeyyen Karakaş

İSFALT Muhasebe Müdürü Oktay Aktaş

YARGILAMA PAZARTESİ DEVAM EDECEK

Aralarında Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara’nın da olduğu 24 tutuklu sanığın tutukluluğu devam edecek. Duruşma, pazartesi günü tutuksuz sanıkların savunmalarıyla başlayacak.