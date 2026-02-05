Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem Zeydan Karalar dahil 9 kişi tahliye edildi

        Zeydan Karalar dahil 9 kişi tahliye edildi

        Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 33 tutuklu sanığın savunmaları tamamlandı; savcı 30 kişi için tutukluluğun devamını isterken, mahkeme aralarında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da bulunduğu 9 sanığı tahliye etti. Aralarında Rıza Akpolat, Oya Tekin, Kadir Aydar ve Utku Caner Çaykara'nın da olduğu 24 sanığın tutukluluğu sürerken yargılama pazartesi tutuksuz sanıkların savunmalarıyla devam edecek

        Giriş: 05.02.2026 - 19:14 Güncelleme: 05.02.2026 - 19:51
        Zeydan Karalar tahliye edildi
        Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 33 tutuklu sanığın savunmalarının tamamlanmasının ardından mahkeme tahliye taleplerini aldı.

        Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre duruşma savcısı aralarında başkanların da olduğu 30 kişinin tutukluluk halinin devamını isterken, mahkeme Zeydan Karalar’ın da aralarında olduğu 9 tutuklu isim hakkında tahliye kararı verdi.

        TAHLİYESİNE KARAR VERİLEN İSİMLER

        Hakkında tahliye kararı verilen isimler şu şekilde:

        Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar

        Esenyurt Belediyesi çalışanı Cem Alper Akyüz

        Esenyurt Belediyesi memurlarından Ali Fırat Baycan

        Avcılar Belediyesi ihale alma yetkilisi İbrahim Koçyiğit

        Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Çalış

        Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın makam şoförü Mehmet Ataş

        Esenyurt Belediyesi’ne Destek Hizmetleri Müdürlüğü personeli Mert Çelik

        Esenyurt Belediyesi'nden Mali Hizmetler Müdürlüğü personeli Müzeyyen Karakaş

        İSFALT Muhasebe Müdürü Oktay Aktaş

        YARGILAMA PAZARTESİ DEVAM EDECEK

        Aralarında Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara’nın da olduğu 24 tutuklu sanığın tutukluluğu devam edecek. Duruşma, pazartesi günü tutuksuz sanıkların savunmalarıyla başlayacak.

