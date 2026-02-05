Zeydan Karalar dahil 9 kişi tahliye edildi
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 33 tutuklu sanığın savunmaları tamamlandı; savcı 30 kişi için tutukluluğun devamını isterken, mahkeme aralarında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da bulunduğu 9 sanığı tahliye etti. Aralarında Rıza Akpolat, Oya Tekin, Kadir Aydar ve Utku Caner Çaykara'nın da olduğu 24 sanığın tutukluluğu sürerken yargılama pazartesi tutuksuz sanıkların savunmalarıyla devam edecek
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 33 tutuklu sanığın savunmalarının tamamlanmasının ardından mahkeme tahliye taleplerini aldı.
Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre duruşma savcısı aralarında başkanların da olduğu 30 kişinin tutukluluk halinin devamını isterken, mahkeme Zeydan Karalar’ın da aralarında olduğu 9 tutuklu isim hakkında tahliye kararı verdi.
TAHLİYESİNE KARAR VERİLEN İSİMLER
Hakkında tahliye kararı verilen isimler şu şekilde:
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar
Esenyurt Belediyesi çalışanı Cem Alper Akyüz
Esenyurt Belediyesi memurlarından Ali Fırat Baycan
Avcılar Belediyesi ihale alma yetkilisi İbrahim Koçyiğit
Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Çalış
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın makam şoförü Mehmet Ataş
Esenyurt Belediyesi’ne Destek Hizmetleri Müdürlüğü personeli Mert Çelik
Esenyurt Belediyesi'nden Mali Hizmetler Müdürlüğü personeli Müzeyyen Karakaş
İSFALT Muhasebe Müdürü Oktay Aktaş
YARGILAMA PAZARTESİ DEVAM EDECEK
Aralarında Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara’nın da olduğu 24 tutuklu sanığın tutukluluğu devam edecek. Duruşma, pazartesi günü tutuksuz sanıkların savunmalarıyla başlayacak.