Galatasaray, Sacha Boey'i İstanbul'a getirdi!
Galatasaray, transferin son saatlerinde sürpriz bir hamle yaparak eski oyuncusu Sacha Boey'i Bayern Münih'ten kiralık olarak kadrosuna kattı. Almanya'da sağlık kontrolünden geçen Fransız sağ bek, sarı-kırmızılılarla resmi sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a geldi.
Giriş: 05.02.2026 - 12:37 Güncelleme: 05.02.2026 - 16:24
Galatasaray, transferin bitmesine kısa bir süre kala sürpriz bir hamleye imza attı.
Galatasaray eski futbolcusu Sacha Boey’in satın alma opsiyonlu kiralanması konusunda Bayern Münih’le anlaşma sağladı, iş ıslak imzaya kaldı.
İMZA İÇİN İSTANBUL'A GELDİ!
Almanya'da sağlık kontrolünden geçen Fransız sağ bek, sarı-kırmızılı kulüple resmi sözleşme imzalamak üzere saat 16.15 sularında İstanbul'a geldi.