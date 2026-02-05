Habertürk
Habertürk
        Çeşme'de sel! Yollar göle döndü, denize çamurlu su aktı!

        Çeşme'de sel! Yollar göle döndü, denize çamurlu su aktı!

        İzmir Çeşme'de şiddetli sağanak nedeniyle yollar göle döndü. İlçede bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Yüksek kesimlerden akan çamurlu su nedeniyle de denizin bazı bölümleri kahverengiye döndü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 15:09 Güncelleme: 05.02.2026 - 15:11
        Çeşme'de sel! Yollar göle döndü, denize çamurlu su aktı!
        İzmir'in Çeşme ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yollarda su birikintileri oluşurken, bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.

        DHA'nın haberine göre yüksek kesimlerden akan çamurlu su nedeniyle de denizin bazı bölümleri kahverengiye döndü.

        Meteoroloji 2’nci Bölge Müdürlüğü’nün uyarısının ardından Çeşme ilçesinde sabah saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu.

        Sağanak nedeniyle çok sayıda noktada su birikintileri meydana gelirken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

        Öte yandan rögarlar da taştı. İlçede yüksek kesimlerden akan çamurlu su nedeniyle denizin rengi kahverengiye döndü.

        Belediye ekipleri ve vatandaşlarca dolan suların tahliyesi için çalışma başlatıldı.

        İki kamyonet çarpıştı! Kaldırımdaki genç kadın öldü!

        Sakaryanın Erenler ilçesinde 2 kamyonetin çarpıştığı kazada kaldırıma fırlayan stepnenin çarptığı kişi yaralandı.

