Galatasaray'dan sürpriz hamle: Sacha Boey ile anlaşma sağlandı!
Galatasaray, transferin son saatlerinde sürpriz bir hamle yaparak eski oyuncusu Sacha Boey'i kiralamak için Bayern Münih'e teklifte bulundu ve anlaşma sağlandı. Sacha Boey'in bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor
Giriş: 05.02.2026 - 12:37 Güncelleme: 05.02.2026 - 13:13
1
Galatasaray, transferin bitmesine kısa bir süre kala sürpriz bir hamleye imza attı.
2
Galatasaray eski futbolcusu Sacha Boey’in satın alma opsiyonlu kiralanması konusunda Bayern Münih’le anlaşma sağladı, iş ıslak imzaya kaldı.
3
Sarı-kırmızılı kulüp, Fransız futbolcuyu bugün İstanbul’a getirmeyi planlıyor.