Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer Galatasaray'dan sürpriz hamle: Sacha Boey ile anlaşma sağlandı! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'dan sürpriz hamle: Sacha Boey ile anlaşma sağlandı!

        Galatasaray, transferin son saatlerinde sürpriz bir hamle yaparak eski oyuncusu Sacha Boey'i kiralamak için Bayern Münih'e teklifte bulundu ve anlaşma sağlandı. Sacha Boey'in bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor

        Giriş: 05.02.2026 - 12:37 Güncelleme: 05.02.2026 - 13:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Galatasaray, transferin bitmesine kısa bir süre kala sürpriz bir hamleye imza attı.

        2

        Galatasaray eski futbolcusu Sacha Boey’in satın alma opsiyonlu kiralanması konusunda Bayern Münih’le anlaşma sağladı, iş ıslak imzaya kaldı.

        3

        Sarı-kırmızılı kulüp, Fransız futbolcuyu bugün İstanbul’a getirmeyi planlıyor.

        4

        Bayern Münih'te bu sezon 15 maça çıkan Sacha Boey, 1 asistlik katkı sağladı ve 630 dakika sahada kaldı.

        5

        Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Boey'un, Bayern Münih ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Karısını öldürüp başında ağlamıştı! Sır perdesi aralandı!
        Karısını öldürüp başında ağlamıştı! Sır perdesi aralandı!
        Kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunmuştu! İşte Elif'in otopsi raporu!
        Kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunmuştu! İşte Elif'in otopsi raporu!
        Süresiz nafakada düzenleme yolda: Kaldırılacak mı?
        Süresiz nafakada düzenleme yolda: Kaldırılacak mı?
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        BYD yatırımında son durum ne?
        BYD yatırımında son durum ne?
        Murillo bitti bitiyor!
        Murillo bitti bitiyor!
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Taksi beni sevmiyor" diyerek saldırmış!
        "Taksi beni sevmiyor" diyerek saldırmış!
        "Erken büyümüş bir karakter"
        "Erken büyümüş bir karakter"
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        Kağıthane’de berberin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
        Kağıthane’de berberin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
        Çelik yelek giydirdiler... Kesik baş vahşetinde sıcak gelişme!
        Çelik yelek giydirdiler... Kesik baş vahşetinde sıcak gelişme!
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        Tam 1.5 yıl sonra... Ağlatan kavuşma!
        Tam 1.5 yıl sonra... Ağlatan kavuşma!
        Nijerya'da silahlı saldırı: 170 kişi öldü
        Nijerya'da silahlı saldırı: 170 kişi öldü
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        İtalya'yı ayağa kaldırmıştı... 'Melek Meloni' kaldırıldı!
        İtalya'yı ayağa kaldırmıştı... 'Melek Meloni' kaldırıldı!