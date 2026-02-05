Isparta'da, Eğirdir Gölü'nün son dönemde kuraklık nedeniyle çekilen bölümlerinden Beydere köyündeki sahil kesiminde, çok sayıda 'küp mezar' olduğu düşünülen buluntular ortaya çıktı.

KÜPLERİN İÇİNDEN İNSAN KEMİKLERİ ÇIKTI

DHA'daki habere göre gölün çoğunlukla bu yıl çekilen bölümü olan Beydere'de gün yüzüne çıkan küplerden bazılarının içinde insana ait olduğu değerlendirilen kemikler olduğu görüldü.

DURUMU JANDARMAYA BİLDİRDİ

Bir kısmı kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kırılan küpleri fark eden Beydere Muhtarı Ali Dalfidan, durumu jandarmaya bildirdi. Dalfidan bulunan insan kemiklerini ise kendi imkanlarıyla korumaya aldı.

KÜPLER KIRILIP PARÇALANDI

Ali Dalfidan, sularının çekilmesiyle sahil boyunca birden fazla büyük küple karşılaştıklarını belirterek, bazı küplerin içerisinde insan kemiklerine benzeyen kalıntılar bulunduğunu söyledi.

Durumu İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdiklerini aktaran Dalfidan, küplerin içerisinde değerli eşya olabileceği düşüncesiyle kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırdığını ve bu durumun tarihi dokuya zarar verdiğini söyledi.