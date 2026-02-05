Habertürk
Habertürk
        Eğirdir Gölü'nün suyu çekildi... Küplerin içinden insan kemikleri çıktı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Gölün suyu çekildi... Küplerin içinden insan kemikleri çıktı!

        Isparta'da, Eğirdir Gölü'nün kuraklık nedeniyle çekilen sahil kesiminde 'küp mezar' olduğu değerlendirilen çok sayıda buluntu ortaya çıktı. Bazıları kırılarak zarar verilen küplerde insana ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu. Beydere Muhtarı Ali Dalfidan, durumla ilgili jandarmaya bilgi verdiklerini belirterek, bölgede arkeolojik çalışma yapılmasını istedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 15:45 Güncelleme: 05.02.2026 - 15:45
        Gölün suyu çekildi... Küplerin içinden insan kemikleri çıktı!
        Isparta'da, Eğirdir Gölü'nün son dönemde kuraklık nedeniyle çekilen bölümlerinden Beydere köyündeki sahil kesiminde, çok sayıda 'küp mezar' olduğu düşünülen buluntular ortaya çıktı.

        KÜPLERİN İÇİNDEN İNSAN KEMİKLERİ ÇIKTI

        DHA'daki habere göre gölün çoğunlukla bu yıl çekilen bölümü olan Beydere'de gün yüzüne çıkan küplerden bazılarının içinde insana ait olduğu değerlendirilen kemikler olduğu görüldü.

        DURUMU JANDARMAYA BİLDİRDİ

        Bir kısmı kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kırılan küpleri fark eden Beydere Muhtarı Ali Dalfidan, durumu jandarmaya bildirdi. Dalfidan bulunan insan kemiklerini ise kendi imkanlarıyla korumaya aldı.

        KÜPLER KIRILIP PARÇALANDI

        Ali Dalfidan, sularının çekilmesiyle sahil boyunca birden fazla büyük küple karşılaştıklarını belirterek, bazı küplerin içerisinde insan kemiklerine benzeyen kalıntılar bulunduğunu söyledi.

        Durumu İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdiklerini aktaran Dalfidan, küplerin içerisinde değerli eşya olabileceği düşüncesiyle kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırdığını ve bu durumun tarihi dokuya zarar verdiğini söyledi.

        ARKEOLOJİK ÇALIŞMA İSTEDİLER

        Muhtar Ali Dalfidan, buluntuların 'küp mezar' olarak kullanıldığını düşündüklerini, alanın mutlaka uzman ekipler tarafından incelenmesi gerektiğini vurguladı.

        Dalfidan, bölgede arkeolojik çalışma yapılmasını da istedi. Göl kıyısında ortaya çıkan buluntularla ilgili detaylı inceleme başlatılması bekleniyor.

        Diyarbakır Valiliği, cami hoparlöründen müzik çalındığı iddiasını yalanladı

        Diyarbakır Valiliği, bazı basın organlarında çıkan 'cami hoparlöründen müzik çalındığı' iddiasını yalanlayarak sesin kaynağının yakındaki bir otomobil olduğunu açıkladı.

