        Haberler Spor Transfer Dış basında N'Golo Kante yankıları! - Futbol Haberleri

        Dış basında N'Golo Kante yankıları!

        Fenerbahçe, 34 yaşındaki Fransız N'Golo Kante'yi transfer ederek kadrosunu güçlendirdi. Sarı-lacivertlilerin bu hamlesi, dünya basınında da geniş yankı uyandırdı.

        Giriş: 05.02.2026 - 12:10 Güncelleme: 05.02.2026 - 12:10
        1

        Fenerbahçe'nin Fransız yıldız N'Golo Kante'yi kadrosuna katması, dış basınında geniş yankı uyandırdı.

        2

        RMC Sport: Fenerbahçe taraftarları, N'Golo Kante'yi coşkulu bir şekilde karşıladı.

        3

        ESPN: Transferin gerçekleşmeyeceği düşünülen Kante, Fenerbahçe'ye geldi.

        4

        Record: N'Golo Kante, gecikmenin ardından nihayet Fenerbahçe'ye katıldı.

        5

        Goal: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müdahale etti, Fenerbahçe daha önce gerçekleştiremediği N'Golo Kante transferini tamamladı.

        6

        The Sun: Chelsea efsanesi N'Golo Kante, nihayet transfer sürecini tamamladı ve Fenerbahçe'ye katıldı.

        7

        Bild: Fenerbahçe, N'Golo Kante transferini gerçekleştiremeyeceğini düşünüyordu fakat sonunda tamamladı. Bunda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın payı da var.

        8

        Telegrafi: Kante, transfer anlaşmazlığının ardından resmen Fenerbahçe'ye katıldı.

        9

        Daily Sports: N'Golo Kante'nin Fenerbahçe'ye transferi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde mümkün oldu.

