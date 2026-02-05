Dış basında N'Golo Kante yankıları!
Fenerbahçe, 34 yaşındaki Fransız N'Golo Kante'yi transfer ederek kadrosunu güçlendirdi. Sarı-lacivertlilerin bu hamlesi, dünya basınında da geniş yankı uyandırdı.
Fenerbahçe'nin Fransız yıldız N'Golo Kante'yi kadrosuna katması, dış basınında geniş yankı uyandırdı.
RMC Sport: Fenerbahçe taraftarları, N'Golo Kante'yi coşkulu bir şekilde karşıladı.
ESPN: Transferin gerçekleşmeyeceği düşünülen Kante, Fenerbahçe'ye geldi.
Record: N'Golo Kante, gecikmenin ardından nihayet Fenerbahçe'ye katıldı.
Goal: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müdahale etti, Fenerbahçe daha önce gerçekleştiremediği N'Golo Kante transferini tamamladı.
The Sun: Chelsea efsanesi N'Golo Kante, nihayet transfer sürecini tamamladı ve Fenerbahçe'ye katıldı.
Bild: Fenerbahçe, N'Golo Kante transferini gerçekleştiremeyeceğini düşünüyordu fakat sonunda tamamladı. Bunda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın payı da var.
Telegrafi: Kante, transfer anlaşmazlığının ardından resmen Fenerbahçe'ye katıldı.
Daily Sports: N'Golo Kante'nin Fenerbahçe'ye transferi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde mümkün oldu.