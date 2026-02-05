Habertürk
        Adana haberleri: Tam 1.5 yıl sonra... Ağlatan kavuşma | SON DAKİKA HABERİ

        Tam 1.5 yıl sonra... Ağlatan kavuşma!

        Adana'da yaşayan 27 yaşındaki Özge Taş, boşandığı eşinin görüş gününde götürüp getirmediği evladıyla 1.5 yıl sonra kavuştu. Gözyaşlarını tutamayan acılı anne, boşandığı eşinden şikayetçi oldu. O anlar kameraya da yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 08:01 Güncelleme: 05.02.2026 - 09:01
        Tam 1.5 yıl sonra... Ağlatan kavuşma!
        Adana'da, Özge Taş (27), 7 sene önce O.Y. (29) ile evlendi. Çiftin bu evlilikten E.A. (5) isimli erkek çocukları dünyaya geldi. Ancak iddiaya göre, genç kadın evlendiğinden bu yana sürekli eşinden fiziki ve psikolojik olarak şiddet gördü.

        ESKİ EŞİ OĞLUNU KAÇIRDI

        2022 yılında Taş, evini ayırıp boşanma davası açtı. Çift, 2023 yılında boşandı ve çocuğun velayeti anneye verildi. 1.5 yıl önce O.Y., görüş günü oğlunu aldı ancak daha sonra savcılığa gidip, ‘Boşandığım eşim bana çocuğumu göstermiyor, çocuğumun can güvenliğinden endişe ediyorum' diyerek şikayetçi olup bir daha da geri getirmedi.

        ÇOCUK KARAKOLA TESLİM EDİLDİ

        Bu süreçte genç kadın çocuğu görüş gününe geç götürdüğü içinde 25 gün cezaevinde kaldı. Cezaevinden çıktıktan sonra 1.5 yıldır eşini aile mahkemesine şikayet eden Taş, son olarak avukat Nazan Akça'ya ulaştı. Akça, savcılığa gidip velayeti annede olan çocuğu babası zorla kaçırdı diyerek ‘Çocuk kaçırma' suçundan şikayetçi oldu ve O.Y. hakkında arama kararı çıkartıldı. 3 Şubat Salı günü O.Y., polis tarafından yakalandı. E.A.'da akşam saatlerinde Şehit Mustafa Sarı Polis Merkezi Amirliği'nde annesine teslim edildi.

        "BABAMI, KARDEŞİMİ BIÇAKLADI"

        Anne Özge Taş, "1,5 yıldır oğlumdan ayrıydım. Başvurmadığım yer kalmadı ancak bu şahıs sürekli evladımı benden kaçırdı. 6 Şubat 2023 tarihinde deprem günü bile gelip çocuğu göreceğim diyerek zorla babamı, kardeşimi bıçakla yaraladı. O olayların davası halen sürerken ben çocuğu görüş gününe geç götürdüğüm gerekçesiyle ceza aldım" diye konuştu.

        "GÖRÜŞ GÜNÜ ALIP GÖTÜRDÜ"

        1.5 yıldır evladından haber alamadığını da anlatan Taş, "Bu süreçte oğlumun nerede olduğunu, ne halde olduğunu hiç bilmiyordum. Görüş günü alıp götürdü ve bir daha da getirmedi. Ben şu anda çok mutluyum, duygularımı tarif edemiyorum. Evladıma kavuştuğum için çok mutluyum" dedi.

        "YAPTIĞI ÇOCUK KAÇIRMA SUÇU"

        Avukat Nazan Akça ise O.Y.'nin yaptığının çocuk kaçırma suçu olduğunu belirterek şunları söyledi:

        "Velayeti annede olan çocuğu bu şahıs kişisel görüş gününde kaçırdı ve Özge hanım evladına ulaşamıyordu. Biz savcılığa gerekli müracaatı yaptık ve çocuk kaçırmadan dolayı şikayetçi olduk. Bu şahısla ilgili yakalama kararı çıktı ve anne 1.5 yıl sonra karakolda çocuğuna kavuştu. Bu şahsın madde bağımlısı olduğunu ve çocuk 1 yaşındayken çocuğa bıçak dayayıp Özge hanımı tehdit ettiğini öğrendik."

        O.Y.'nin çocuğu teslim ettikten sonra serbest bırakıldığını ancak çocuk kaçırma suçu işlediği için hakkında ceza davası açılacağını anlatan Avukat Akça, davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi.

        3 çocuk annesi eşini bıçaklayarak öldürdü, başında ağlayıp teslim oldu

        Adana'da bir kişi 3 çocuk annesi eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü. Katil zanlısı cinayet sonrası eşinin başında ağlayıp polise teslim oldu.

        #adana
        #Son dakika haberler
