Kağıthane'de yürüyerek evine giden berber Kenan Pala'ya (56), yolun karşısına geçtiği sırada hızla ilerleyen Batuhan Y.'nin kullandığı motosiklet çarptı. Kaza sırasında yola savrulan Pala, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Tedavisinin ardından taburcu olan Batuhan Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sürücünün ifadesinde, "Kaza gerçekleştikten sonrasını hatırlamıyorum. Gözümü hastanede açtım. Yaşanan kazadan dolayı üzgünüm. Böyle bir şey yaşanmasını istemezdim" dediği öğrenildi.

Kaza, 5 Ocak Pazartesi günü saat 20.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde caddedeki iş yerinden çıkan berber Kenan Pala, evine doğru gitmek için yürümeye başladı. Bu sırada motosikletle yolda hızla ilerleyen Batuhan Y., yolun karşısına geçmek isteyen Pala'ya çarptı. Kazada yola savrulan Pala ağır motosiklet sürücüsü Batuhan Y. ise hafif yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

REKLAM

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ağır yaralanan Pala ambulansla Kağıthane'deki özel bir hastaneye, Batuhan Y. ise Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI Ameliyata alınan Kenan Pala, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaparak rapor tuttu. Hayati tehlikesi bulunmayan Batuhan Y. tedavisinin ardından taburcu edildi. Adliyeye sevk edilen motosiklet sürücüsü çıkarıldığı mahkemece 'Taksirle öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. "GÖZÜMÜ HASTANEDE AÇTIM HATIRLAMIYORUM" Batuhan Y.'nin ifadesinde, "Cadde üzerinde motosikletimle seyir halindeydim. Karşı taraftan bana doğru koşan şahsı ben görmedim. İşimden çıkıp evime doğru kendi şeridimde gidiyordum. Kaza gerçekleştikten sonrasını hatırlamıyorum. Gözümü hastanede açtım. Kolumdan, elmacık kemiğimden ve bacağımdan yaralandım. Şu aşamada yürüyemiyorum. Yaşanan kazadan dolayı üzgünüm. Böyle bir şey yaşanmasını istemezdim" dediği öğrenildi. "ARKADAŞIM 'KAZA VAR' DİYEREK ÇAĞIRDI" Kenan Pala'nın oğlu Kemal Pala ise verdiği ifadede, "Mahalleden bir arkadaşım beni caddede bir kazanın olduğunu ve gelip bakmam gerektiğini söyledi. Ben gittiğimde babam Kenan Pala ve babama çarpan motosiklet sürücüsü yerde yatmaktaydı. O sırada sağlık görevlisi olduğunu düşündüğüm 2 kişi, babam Kenan Pala'ya yardım ederek burnundaki kanı durdurmaya çalışıyordu. Daha sonra ambulans geldi ve babamı alarak hastaneye götürdüler. Hastanede bir süre tedavi gördükten sonra babam Kenan Pala'nın vefat ettiğini öğrendim" dedi.

"30 SENELİK BERBERDİ; SEVİLEN ABİMİZDİ" Kenan Pala'nın arkadaşı İdris Güven, "Dün rahmetli Kenan Pala abimizle birlikte bir dostumuzun cenazesindeydik gün boyunca. 15.00'ten 20.00'ye kadar cenaze işleriyle ilgilendik. Cenazemizi Samsun Terme'ye gönderdik. Ben Sarıyer'deki evime ayrıldım. Kenan abi de bu mahallenin insanı. Bu caminin bitişinde berber dükkanı var. Evi hemen 50 metre ileride sağda. Bu caddeden gelirken yolun ana cadde var ileride 50 metre ileride. Ana caddede yolun karşısına geçmek isterken motosiklet biraz hızlıymış galiba bize söylenen o. Kayıtlarda da öyle gördük. Yolun karşısına geçerken motosikletli sürücü abimize vuruyor. Olay anında hemen ambulans hızlı bir şekilde geliyor müdahale ediyor ancak o vurmanın yetkisiyle iç organlarda yaralanma, kafaya yere vurmayla beyinde kanama ve kalp o anda duruyor. Hemen ambulansta Kızılay Hastanesi'ne götürüyorlar. Orada müdahale yapılıyor. Yaklaşık 1 saat sonrasında Hakk'ın rahmetine kavuşuyor. Kenan abi bölgemizin, Samsunumuzun, Termemizin yetiştirmiş olduğu insanlar tarafından sevilen sayılan bir abimizdi. Yaklaşık 30 senelik berberdi, esnaftı. 30 senedir aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarında görev yapan insanların sıkıntılarına koşar, dertlerine çare olmak için mücadele verir. Enerji dolu bir abimizdi" dedi.