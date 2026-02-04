Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.849,15 %-0,19
        DOLAR 43,5051 %0,05
        EURO 51,4239 %0,02
        GRAM ALTIN 7.067,66 %2,29
        FAİZ 34,88 %0,52
        GÜMÜŞ GRAM 125,10 %5,27
        BITCOIN 76.093,00 %-0,06
        GBP/TRY 59,6487 %0,08
        EUR/USD 1,1814 %-0,04
        BRENT 67,74 %0,61
        ÇEYREK ALTIN 11.557,15 %2,31
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Serveti 800 milyar doları aştı - İş-Yaşam Haberleri

        Serveti 800 milyar doları aştı

        ABD'li milyarder Elon Musk, uzay ve havacılık şirketi SpaceX'in yapay zeka ve sosyal medya girişimi xAI'yı bünyesine katmasının ardından, 800 milyar dolarlık servete sahip ilk kişi oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 13:10 Güncelleme: 04.02.2026 - 13:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Serveti 800 milyar doları aştı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Forbes'un haberine göre, SpaceX ve xAI anlaşmasının, Musk'ın servetini 84 milyar dolar artırarak 852 milyar dolara yükselttiği, birleşik şirketin toplam değerinin ise 1,25 trilyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

        Anlaşma öncesinde SpaceX'te yaklaşık yüzde 42'lik, xAI'da ise yaklaşık yüzde 49'luk hissesi bulunan Musk'ın, anlaşma sonrası birleşik şirketin 542 milyar dolar değerindeki hisselerinin yüzde 43'üne sahip olduğu belirtiliyor.

        Bu rakamlar, SpaceX'in Musk'ın açık ara en değerli varlığı olduğunu gösterirken, Musk'ın Tesla'da yüzde 12 hissesi olduğu ve 124 milyar dolar değerindeki hisse senedi opsiyonlarına sahip olduğu biliniyor.

        Musk'ın serveti, Ekim 2025'te 500 milyar dolar, SpaceX'in değerlemesiyle aralıkta 600 milyar dolar ve bundan dört gün sonra ise 700 milyar dolar olarak tarihe geçmişti.

        Forbes'a göre Musk, dünyanın ikinci en zengin kişisi, Google'ın kurucu ortaklarından Larry Page'den 578 milyar dolar daha zengin konuma geldi ve böylece dünyanın ilk trilyonerine dönüşmeye bir adım daha yaklaştı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        BDDK'dan limit açıklaması
        BDDK'dan limit açıklaması
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        Vahşet! Son kurban Kadriye oldu!
        Vahşet! Son kurban Kadriye oldu!
        Musk'tan ofis baskınlarına ilişkin: Siyasi saldırı
        Musk'tan ofis baskınlarına ilişkin: Siyasi saldırı
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        Çocuklara internet kısıtlaması yolda
        Çocuklara internet kısıtlaması yolda
        Rusya değil Hakkari! İş yerine böyle gidiyor!
        Rusya değil Hakkari! İş yerine böyle gidiyor!
        Atatürk'ün 'soyağacı' ve az bilinen fotoğrafları
        Atatürk'ün 'soyağacı' ve az bilinen fotoğrafları
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Dilek İmamoğlu'nun kardeşi gözaltına alındı
        Dilek İmamoğlu'nun kardeşi gözaltına alındı
        "Cilt bakımımı yiyorum" trendi
        "Cilt bakımımı yiyorum" trendi
        Kocası gizli kamerayla çekmişti! Cani anneden şaşırtan savunma!
        Kocası gizli kamerayla çekmişti! Cani anneden şaşırtan savunma!
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        Çantasını ve telefonunu bırakmış... Esrarengiz ölüm!
        Çantasını ve telefonunu bırakmış... Esrarengiz ölüm!
        Anneden Sıla çığlığı: Rapora tepki gösterdi, "İTÜ'ye sorulsun" dedi
        Anneden Sıla çığlığı: Rapora tepki gösterdi, "İTÜ'ye sorulsun" dedi
        Kante'nin futbol hikayesi nasıl başladı?
        Kante'nin futbol hikayesi nasıl başladı?