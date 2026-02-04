Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 13.886,41 %0,08
        DOLAR 43,5060 %0,05
        EURO 51,4851 %0,14
        GRAM ALTIN 7.096,63 %2,71
        FAİZ 34,78 %0,23
        GÜMÜŞ GRAM 125,15 %5,31
        BITCOIN 76.111,00 %-0,04
        GBP/TRY 59,7167 %0,20
        EUR/USD 1,1826 %0,06
        BRENT 67,15 %-0,27
        ÇEYREK ALTIN 11.606,62 %2,74
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Sosyal Güvenlik Vatandaşlık maaşı geliyor: Kimler faydalanabilecek? - İş-Yaşam Haberleri

        Vatandaşlık maaşı geliyor: Kimler faydalanabilecek?

        Gelir Tamamlayıcı Hane Destek Sistemi, vatandaşlık maaşı için çalışmalar hızlandı. Dar gelirli ailelere gıda, kira ve enerji destekleri verilecek. Peki, uygulama kimleri kapsayacak? Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberi...

        Giriş: 04.02.2026 - 12:13 Güncelleme: 04.02.2026 - 12:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında dar gelirli ailelere yönelik Gelir Tamamlayıcı Hane Destek Sistemi yani vatandaşlık maaşı için çalışmalar sürüyor. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 81 il tek tek mercek altına alınacak.

        AYRI AYRI SOSYOEKONOMİK HARİTA ÇIKARILACAK

        Her bölgenin ayrı ayrı sosyoekonomik haritası çıkarılacak. Konut piyasasından iklim şartlarına, iş gücünden yaş dağılımına kadar birçok parametre incelenecek. Çıkarılan etki analizlerine bakılacak. Bölgelere göre dar gelirlilerin kira, gıda ve enerji gibi alanların hangilerinde desteğe ihtiyacı olduğu belirlenecek.

        KİMLER VATANDAŞLIK MAAŞINDAN YARARLANABİLECEK?

        Her bölge için ortaya çıkacak ortalama gelirin altında kalan hanelere destek verilecek. Düşük oranda olan tek maaş ile geçinen çok kalabalık haneler de bu destek programından yararlanabilecek.

        Destek verilecek hanelerdeki tek maaşlı çalışanın emekli ya da asgari ücretli olması şartı aranmayacak. Örneğin 5 çocuklu ve 60 bin geliri olan bir haneye de destek verilebilecek. Bölgenin ve hanenin şartları gözetilecek. Destekler nakit olarak hesaplara yatırılacak.

        BU YIL İÇERİSİNDE MECLİS'E SUNULACAK

        Gelir tamamlayıcı hane desteğine yönelik yasal düzenleme bu yıl içerisinde Meclis'e sunulacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sağanak sonrası apartman bahçesindeki havuz çöktü, 7 katlı apartman tahliye edildi

        Antalya'nın Alanya ilçesinde, bir apartmanın bahçesinde bulunan yüzme havuzun toprak zeminle birlikte çökmesi sonucu 7 katlı binada yaşayan 8 aile tedbir amaçlı tahliye edildi. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çocuklara internet kısıtlaması yolda
        Çocuklara internet kısıtlaması yolda
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Atatürk'ün 'soyağacı' ve az bilinen fotoğrafları
        Atatürk'ün 'soyağacı' ve az bilinen fotoğrafları
        Rusya değil Hakkari! İş yerine böyle gidiyor!
        Rusya değil Hakkari! İş yerine böyle gidiyor!
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        "Cilt bakımımı yiyorum" trendi
        "Cilt bakımımı yiyorum" trendi
        Dilek İmamoğlu'nun kardeşi gözaltına alındı
        Dilek İmamoğlu'nun kardeşi gözaltına alındı
        Kocası gizli kamerayla çekmişti! Cani anneden şaşırtan savunma!
        Kocası gizli kamerayla çekmişti! Cani anneden şaşırtan savunma!
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        Çantasını ve telefonunu bırakmış... Esrarengiz ölüm!
        Çantasını ve telefonunu bırakmış... Esrarengiz ölüm!
        Anneden Sıla çığlığı: Rapora tepki gösterdi, "İTÜ'ye sorulsun" dedi
        Anneden Sıla çığlığı: Rapora tepki gösterdi, "İTÜ'ye sorulsun" dedi
        Anneden yürek yakan çağrı! Korkutan bekleyiş!
        Anneden yürek yakan çağrı! Korkutan bekleyiş!
        Enflasyonu yarım puan aşağı çekecek
        Enflasyonu yarım puan aşağı çekecek
        Kante'nin futbol hikayesi nasıl başladı?
        Kante'nin futbol hikayesi nasıl başladı?
        Trump muhabire tepki gösterdi
        Trump muhabire tepki gösterdi
        Beşiktaş forvette 'Oh' çekecek!
        Beşiktaş forvette 'Oh' çekecek!