        Rusya değil Hakkari! İş yerine böyle gidiyor!

        Rusya değil Hakkari! İş yerine böyle gidiyor!

        Hakkari'de inanılmaz bir görüntü kaydedildi. Kentin Yüksekova ilçesinde esnaf Servet Aytekin, kar kütlesi engel olunca iş yerine gidebilmek için tünel yaptı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 11:52 Güncelleme: 04.02.2026 - 11:52
        Rusya değil Hakkari! İş yerine böyle gidiyor!
        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde esnaf Servet Aytekin, dükkanının önündeki kar yığınından tünel yaptı. Aytekin, hem kendisinin hem de müşterilerinin tünelden geçerek dükkanına ulaşabildiklerini söyledi.

        DHA'nın haberine göre ilçe merkezinde günlerce etkili olan kar yağışının ardından yollarda yapılan temizleme çalışmaları, yol ve kaldırım kenarlarında kalınlığı 2 metreyi bulan kar kütlelerini oluşmasına neden oldu.

        Bu durum esnafın işini zorlaştırdı. Esenyurt Mahallesi’nde gıda satışı yapan Servet Aytekin ise bu olumsuzluğu gidermek ve müşterilerinin dükkanına rahat ulaşmalarını sağlamak amacıyla tünel kazmaya karar verdi.

        Aytekin, arkadaşlarının da yardımıyla 2 saat süren bir çalışmanın ardından 5 metre uzunluğunda, 1 metre genişliğinde ve yaklaşık 1,5 metre yüksekliğinde kardan tünel yaptı.

        Aytekin, bu tünel sayesinde hem kendisinin hem de müşterilerinin tünelden geçerek dükkana ulaşabildiklerini belirterek, "Bu yıl Yüksekova'ya ciddi kar yağdı. Çatılarda biriken karlarda düşünce dükkanımın önünü tamamen kapattı. Bizde yaklaşık 2 saat süren bir çalışma ile tünel açtık. Müşterilerim artık rahatlıkla ulaşım sağlayabiliyor" dedi.

