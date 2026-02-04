Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar

        ABD ve İran Umman'da mı görüşecek?

        ABD-İran hattında artan gerilimin ardından İstanbul'da gerçekleşmesi planlanan görüşme İran'ın talebiyle Umman'a taşınmak isteniyor. ABD basını, Trump yönetiminin İran'ın talebini kabul ettiğini yazdı. Ayrıca Retuers'a konuşan kaynaklar, İran'ın ABD ile ikili görüşmek istediğini söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2026 - 07:26 Güncelleme: 04.02.2026 - 07:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD ve İran Umman'da mı görüşecek?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Washington-Tahran hattında yaklaşık bir aydır süren gerilimin ardından tarafların cuma günü bir araya gelmesi bekleniyor. Türkiye'de yapılması planlanan görüşmenin, İran'ın isteği üzerine Umman'da gerçekleşme ihtimali arttı.

        Axios'un aktardığına göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi görüşmelerin Türkiye'den taşınması yönündeki İran talebini kabul etti. Umman'daki görüşmelere bölge ülkelerin katılıp katılmayacağına ilişkin müzakereler ise hala sürüyor.

        TALEP İRAN'DAN GELDİ

        Cuma günü İstanbul'da yapılması planlanan görüşmelerin yeri ve gündemini değiştirme yönündeki talep İran'dan geldi.

        REKLAM
        ABD, İran'a ait bir İHA'yı vurdu
        ABD, İran'a ait bir İHA'yı vurdu Haberi Görüntüle

        ABD ordusu, Salı günü Arap Denizi'nde bulunan Abraham Lincoln uçak gemisine "agresif" şekilde yaklaşan bir İran insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı. Bu hamlenin ardından İran da görüşmelere ilişkin planını değiştirdi.

        TRUMP "ANLAŞMAYA VARILMAMASI HALİNDE KÖTÜ ŞEYLER" OLACAĞINI SÖYLEDİ

        İran'la anlaşmaya varılamaması halinde muhtemelen "kötü şeyler" yaşanacağı uyarısında bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Pazartesi günkü açıklamasının ardından Salı günü Beyaz Saray'da gazetecilere, "Şu anda onlarla müzakere ediyoruz" dedi. Trump ayrıntı vermedi ve görüşmelerin nerede yapılacağına ilişkin yorum yapmadı.

        "TAHRAN FORMATI DEĞİŞTİRMEK, KAPSAMI DARALTMAK İSTİYOR"

        İran'ın talepleri hakkında bilgi sahibi olan bir diplomat, Tahran'ın "formatı değiştirmek, kapsamı daraltmak" istediğini söyledi. AFP'ye konuşan diplomat, "Amerikalılarla sadece nükleer dosyayı görüşmek istiyorlar. Oysa ABD, balistik füzeler ve İran'ın bölgedeki vekil güçlerinin faaliyetleri gibi başka başlıkları da gündeme almak istiyor" dedi.

        Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Fox News'e yaptığı açıklamada İran’la görüşmelerin bu hafta ilerleyen günlerde hala yapılmasının planlandığını söyledi.

        İran resmi ajansı Nour News'un Salı günü ilerleyen saatlerde aktardığına göre, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü görüşmelerin yapılacağı yer konusunda istişarelerin sürdüğünü belirtti. Sözcü, önümüzdeki günlerde müzakerelerin gerçekleştirilmesi için hazırlıkların yapıldığını, Türkiye, Umman ve bazı diğer ülkelerin ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

        Konuya yakın kaynaklar, Trump'ın damadı Jared Kushner'ın yanı sıra ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin de görüşmelere katılmasının beklendiğini söyledi.

        Bölge ülkelerden bakanların da toplantıya katılması bekleniyordu ancak Reuters'a konuşan bir kaynak, Tahran'ın ABD ile ikili görüşmeler istediğini söyledi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a karşı askeri müdahaleyi reddediyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a karşı askeri müdahaleyi reddediyoruz
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        Kaddafi'nin oğlu öldürüldü
        Kaddafi'nin oğlu öldürüldü
        ABD, İran'a ait bir İHA'yı vurdu
        ABD, İran'a ait bir İHA'yı vurdu
        Beşiktaş, Olaitan'ı resmen açıkladı!
        Beşiktaş, Olaitan'ı resmen açıkladı!
        Suriye güvenlik güçleri Kamışlı'ya girdi
        Suriye güvenlik güçleri Kamışlı'ya girdi
        Sağ bek hamlesi!
        Sağ bek hamlesi!
        Skriniar PFDK'ya sevk edildi!
        Skriniar PFDK'ya sevk edildi!
        Trabzonspor kupada hata yapmadı!
        Trabzonspor kupada hata yapmadı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Veliaht Prens'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Veliaht Prens'le görüştü
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Komşusunu 6 parçaya bölüp dere yatağına attı
        Komşusunu 6 parçaya bölüp dere yatağına attı
        ASSAN soruşturmasında iddianame
        ASSAN soruşturmasında iddianame
        Kanla mesaj! Ailesini katleden cani zemine yazmış!
        Kanla mesaj! Ailesini katleden cani zemine yazmış!
        Cipin çarptığı 3 kız çocuğu yan yana toprağa verildi!
        Cipin çarptığı 3 kız çocuğu yan yana toprağa verildi!
        Gizli kapı kolları yasaklanıyor
        Gizli kapı kolları yasaklanıyor
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        16 yılın en iyi performansı
        16 yılın en iyi performansı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı