ABD ve İran Umman'da mı görüşecek?

Washington-Tahran hattında yaklaşık bir aydır süren gerilimin ardından tarafların cuma günü bir araya gelmesi bekleniyor. Türkiye'de yapılması planlanan görüşmenin, İran'ın isteği üzerine Umman'da gerçekleşme ihtimali arttı.

Axios'un aktardığına göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi görüşmelerin Türkiye'den taşınması yönündeki İran talebini kabul etti. Umman'daki görüşmelere bölge ülkelerin katılıp katılmayacağına ilişkin müzakereler ise hala sürüyor.

Cuma günü İstanbul'da yapılması planlanan görüşmelerin yeri ve gündemini değiştirme yönündeki talep İran'dan geldi.

ABD ordusu, Salı günü Arap Denizi'nde bulunan Abraham Lincoln uçak gemisine "agresif" şekilde yaklaşan bir İran insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı. Bu hamlenin ardından İran da görüşmelere ilişkin planını değiştirdi.

TRUMP "ANLAŞMAYA VARILMAMASI HALİNDE KÖTÜ ŞEYLER" OLACAĞINI SÖYLEDİ

İran'la anlaşmaya varılamaması halinde muhtemelen "kötü şeyler" yaşanacağı uyarısında bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Pazartesi günkü açıklamasının ardından Salı günü Beyaz Saray'da gazetecilere, "Şu anda onlarla müzakere ediyoruz" dedi. Trump ayrıntı vermedi ve görüşmelerin nerede yapılacağına ilişkin yorum yapmadı.

"TAHRAN FORMATI DEĞİŞTİRMEK, KAPSAMI DARALTMAK İSTİYOR"

İran'ın talepleri hakkında bilgi sahibi olan bir diplomat, Tahran'ın "formatı değiştirmek, kapsamı daraltmak" istediğini söyledi. AFP'ye konuşan diplomat, "Amerikalılarla sadece nükleer dosyayı görüşmek istiyorlar. Oysa ABD, balistik füzeler ve İran'ın bölgedeki vekil güçlerinin faaliyetleri gibi başka başlıkları da gündeme almak istiyor" dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Fox News'e yaptığı açıklamada İran’la görüşmelerin bu hafta ilerleyen günlerde hala yapılmasının planlandığını söyledi.

İran resmi ajansı Nour News'un Salı günü ilerleyen saatlerde aktardığına göre, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü görüşmelerin yapılacağı yer konusunda istişarelerin sürdüğünü belirtti. Sözcü, önümüzdeki günlerde müzakerelerin gerçekleştirilmesi için hazırlıkların yapıldığını, Türkiye, Umman ve bazı diğer ülkelerin ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Konuya yakın kaynaklar, Trump'ın damadı Jared Kushner'ın yanı sıra ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin de görüşmelere katılmasının beklendiğini söyledi.