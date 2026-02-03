Trabzonspor - Fethiyespor: 3-0 (MAÇ SONUCU)
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'ndaki üçüncü maçında 2. Lig ekibi Fethiyespor'u 3-0 mağlup ederek puanını 6'ya çıkardı. Rakibinin kilidini ikinci yarıda yıldızlarıyla açan bordo-mavililer, Muçi, Onuachu ve Nwakaeme'nin golleriyle galibiyete uzandı.
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'ndaki üçüncü maçında 2. Lig ekibi Fethiyespor'u konuk eden Trabzonspor, rakibini ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti.
Bordo-mavilileri üç puana taşıyan goller yıldız futbolcularından geldi.
69'da Ernest Muçi, 77'de Paul Onuachu ve 79'da Anthony Nwakaeme'nin golleriyle kazanmayı bilen Karadeniz Fırtınası, grupta puanını 6'ya çıkardı. Fethiyespor ise 1 puanda kaldı.