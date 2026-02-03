Habertürk
        Kazada ölen Işıl'ın ailesine tehdit iddiası! Soruşturma başlatıldı!

        İstanbul Pendik'te kaza kurbanı olan 15 yaşındaki Işıl Öykü Dinç'in ailesinin, tehdit mesajları almasına ilişkin soruşturma başlatıldı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 16:28 Güncelleme: 03.02.2026 - 16:28
        Kazada ölen Işıl'ın ailesine tehdit iddiası!
        Pendik'te trafik kazasında ölen Işıl Öykü Dinç'in (15) ailesinin, tehdit mesajları almasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

        DHA'nın haberine göre olay, 18 Mayıs’ta Kaynarca Mahallesi Erol Kaya Caddesi Tuzla istikametinde meydana geldi. Otomobil sürücüsü Ömer Faruk B. (26), yolun karşısına geçmek isteyen Işıl Öykü Dinç'e çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalelere rağmen Dinç olay yerinde hayatını kaybetti.

        TEHDİT İDDİALARINA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, kazada hayatını kaybeden Işıl Öykü Dinç'in ailesinin yaklaşık 2 aydır tehdit içerikli mesajlar aldığı tespit edildi. Ailenin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.

