Galatasaray, Renato Nhaga transferini bitirdi!
Galatasaray, Casa Pia forması giyen genç orta saha Renato Nhaga transferinde sona yaklaştı. 6,5 milyon Euro bonservis bedeliyle gerçekleşmesi beklenen transferde son detaylar görüşülüyor; sarı-kırmızılılar oyuncuyu bugün İstanbul'a getirmeye hazırlanıyor.
Galatasaray, Renato Nhaga transferinde mutlu sona yaklaştı.
Sarı-kırmızılılar, Nhaga için Casa Pia'yla büyük ölçüde anlaşma sağladı, son detaylar görüşülüyor.
Bonservis bedeli 6,5 milyon Euro seviyesinde olacak.
Sarı-kırmızılılar oyuncuyu bugün İstanbul'a getirme niyetinde ve uçak İstanbul'da hazır bekliyor.
Casa Pia forması altında bu sezon 21 maçta süre bulan Renato Nhaga, 2 gol attı ve 1 asist yaptı. Nhaga son Porto maçının kadrosuna yer almadı.