        Galatasaray, Renato Nhaga transferini bitirdi!

        Galatasaray, Casa Pia forması giyen genç orta saha Renato Nhaga transferinde sona yaklaştı. 6,5 milyon Euro bonservis bedeliyle gerçekleşmesi beklenen transferde son detaylar görüşülüyor; sarı-kırmızılılar oyuncuyu bugün İstanbul'a getirmeye hazırlanıyor.

        Giriş: 03.02.2026 - 13:54 Güncelleme: 03.02.2026 - 13:54
        Galatasaray, Renato Nhaga transferinde mutlu sona yaklaştı.

        Sarı-kırmızılılar, Nhaga için Casa Pia'yla büyük ölçüde anlaşma sağladı, son detaylar görüşülüyor.

        Bonservis bedeli 6,5 milyon Euro seviyesinde olacak.

        Sarı-kırmızılılar oyuncuyu bugün İstanbul'a getirme niyetinde ve uçak İstanbul'da hazır bekliyor.

        Casa Pia forması altında bu sezon 21 maçta süre bulan Renato Nhaga, 2 gol attı ve 1 asist yaptı. Nhaga son Porto maçının kadrosuna yer almadı.

