Yangından çıkan cesetlerin sırrı! Korkunç şüphe!
İstanbul Esenler'de dün 5 katlı bir iş yerinin giriş katında yangın çıktı. Alevler olay yerine gelen itfaiye tarafından söndürülürken, iş yerinde silahla vurulmuş 2 kişinin cesedi bulundu. Cesetlerden İsmail Akın yerde yanında silahla, Şükrü Yılmaz'ın ise koltukta başından vurulmuş şekilde bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili yapılan incelmelerde ikilinin aralarındaki alacak verecek meselesini konuşmak için buluştukları, daha sonra ise İsmail Akın'ın önce arkadaşını vurup sonra kendini öldürdüğü şüphesi üzerinde duruluyor
Olay, dün saat 17.15 sıralarında Tuna Mahallesi Osmangazi Caddesi'nde meydana geldi.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre caddedeki 5 katlı binanın giriş katındaki iş yerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Alevler itfaiye tarafından söndürüldü.
OLAY YERİNDE SİLAH BULUNDU
Yangının söndürülmesinin ardından iş yerini kontrol eden sağlık ekipleri silahla vurulmuş 2 kişinin cesetlerini buldu. Cesetlerin 3 suç kaydı bulunan Şükrü Yılmaz (45) ve İsmail Akın'a ait olduğu belirlendi. Öte yandan ekiplerin çalışmalarında Şükrü Yılmaz'ın cesedinin koltukta, İsmail Akın'ın ise elinde silahla yerde bulunduğu belirlendi.
CENAZELER ADLİ TIP KURUMU MORGUNA KALDIRILDI
Cesetleri bulunan Şükrü Yılmaz ve İsmail Akın'ın cenazeleri olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
ÖNCE ARKADAŞINI SONRA KENDİNİ ÖLDÜRDÜ
İlk incelemelerde ikilinin aralarındaki alacak verecek meselesini konuşmak için bir araya geldikleri daha sonra tartıştıkları öne sürüldü. İddiaya göre İsmail Akın önce Şükrü Yılmaz’ı vurdu sonra kendini vurdu. Olayla ilgili çalışmalara devam ediliyor.