Yangından çıkan cesetlerin sırrı! Korkunç şüphe!

Esenler'de, sefer sırasında bir metronun raydan çıkması nedeniyle yolcular tahliye edildi.Esenler Otogar mevkiinde sefer yapan metro henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıktı.Yolcular buradan tahliye edilirken ekipler raydan çıkan metro için çalışma başlattı. Çalışmalar nedeniyle metro seferlerinde aksamalar yaşanıyor. (AA) Daha Az Göster