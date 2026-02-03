Enflasyon sepeti güncellendi
TÜİK 2026 yılında enflasyon sepetine 38 maddenin eklenip 30 maddenin çıkarıldığını bildirdi. TÜFE hesaplamasında kullanılan ana harcama grubu sayısı da 12'den 13'e çıktı
TÜİK her yıl olduğu gibi bu yıl da TÜFE metadoloji dökümanını yayımladı. Bu belgede enflasyon hesaplaması ve sepetinde yapılan güncellemeler açıklandı.
Buna göre 2025'te enflasyon sepetinde 407 madde yer alırken 2026'da bu sayı 428'e çıktı.
İşte sepete 2026 yılında eklenen maddeler:
Buna karşılık 2026 yılında 30 madde enflasyon sepetinden çıkarıldı.
İşte sepetten çıkarılan maddeler:
Bunun yanında TÜFE hesaplamasında yer alan ana harcama gruplarında da önemli değişikliklere gidildi. Geçen yıl 12 ana harcama grubu varken, bu sayı 2026'da 13'e çıktı.
İşte TÜİK'in açıkladığı ana harcama grupları ve ağırlıkları:
Geçen yıl ise ana harcama grupları ve ağırlıkları şu şekildeydi:
GIDANIN AĞIRLIĞI DÜŞTÜ
Son yapılan değişikliklere göre göre sigorta ve finansal hizmetler ayrı bir grup olarak hesaplanmaya başladı.
2025'te gıda ve alkolsüz içeceklerin ağırlığı yüzde 24.97'den yüzde 24.44'e düştü. Alkollü içecekler ve tütünün payı da yüzde 3.52'den yüzde 2.75'e geriledi. Buna karşılık ulaştırmanın ağırlığı yüzde 15.34'ten yüzde 16.62'ye çıktı.