Enflasyon sepeti güncellendi

TÜİK her yıl olduğu gibi bu yıl da TÜFE metadoloji dökümanını yayımladı. Bu belgede enflasyon hesaplaması ve sepetinde yapılan güncellemeler açıklandı.

Buna göre 2025'te enflasyon sepetinde 407 madde yer alırken 2026'da bu sayı 428'e çıktı.

İşte sepete 2026 yılında eklenen maddeler:

Sıra No Madde adı 1 Simit (fırın, market vb. yerlerde satılan) 2 Hazır tavuk yemekleri 3 Krema, kaymak ve benzeri süt ürünleri 4 Yöresel peynirler 5 Aromalı sütler 6 Kuru hurma 7 Hazır pizzalar 8 Hazır börekler 9 Diğer hazır yemekler 10 Bebek elbise 11 Okul forması 12 Konutun bakım ve onarımına yönelik diğer malzemeler 13 Konutun bakım ve onarımına yönelik işçilik ücretleri 14 Banyo paspası 15 Diğer ev tekstili 16 Çamaşır kurutma makinesi 17 Termos 18 Diş kanal tedavisi ücreti 19 Diş protez kaplama ücreti 20 Fizik tedavi ücreti 21 Elektrikli araç şarj ücreti 22 Malların dağıtım ücretleri (kurye, paket servis vb.) 23 Evde kullanılan spor aletleri 24 Sportif faaliyetler için özel amaçlı giysi ve aksesuarlar 25 Evcil hayvanlara yönelik diğer ürünler 26 Hobi ve eğlence hizmetleri 27 Spor amaçlı kurs ücretleri 28 Umre ücreti (Diyanet İşleri Başkanlığı) 29 Anaokulu ücreti 30 Kahvaltı (hizmet sunulan yerlerde tüketilen) 31 Tost (kantinde satılan) 32 Simit (kantinde satılan) 33 Çay (kantinde satılan) 34 Diğer bankacılık hizmet ücretleri 35 Kredi kartı yıllık aidatı 36 Diğer elektrikli kişisel bakım aletleri 37 Güneş kremi 38 Otomobil ekspertiz ücreti

Buna karşılık 2026 yılında 30 madde enflasyon sepetinden çıkarıldı.

İşte sepetten çıkarılan maddeler:

Sıra No Madde adı 1 Ekmek hamuru (yufka) 2 Kakao 3 Bitki ve meyve çayı (poşet) 4 Tayt (kadın için) 5 Elbise (çocuk için) 6 Kravat 7 Örgü yünü 8 Ayakkabı tamiri (erkek) 9 Ayakkabı tamiri (kadın) 10 Sehpa 11 Ankastre ocak (set üstü) 12 Davlumbaz 13 Soba aksesuar ve malzemeleri 14 Bulaşık bezleri 15 Sağlık ile ilgili araç gereçler (tansiyon aleti) 16 Diş çekme ücreti 17 Otomobil (dizel) 18 Otopark ücreti 19 Tren bileti ücreti (banliyö) 20 Bilgisayar ekipmanları (taşınabilir bellek, fare vb.) 21 Telefon görüşme ücreti (sabit hat) 22 Telefon aboneliğine ilişkin hizmetler (bağlantı ücreti) 23 Görsel, işitsel veri işleme araçları (işçilik ücreti) 24 Spor müsabakalarına giriş ücreti 25 Müzik aletleri 26 Fotoğraf çektirme ücreti 27 Gazeteler 28 Magazinler ve dergiler 29 Düzeyi belirlenemeyen eğitim programları (yabancı dil kursu, KPSS kursu vb.) 30 Tıraş malzemeleri

Bunun yanında TÜFE hesaplamasında yer alan ana harcama gruplarında da önemli değişikliklere gidildi. Geçen yıl 12 ana harcama grubu varken, bu sayı 2026'da 13'e çıktı.

İşte TÜİK'in açıkladığı ana harcama grupları ve ağırlıkları:

Sıra Ana harcama grupları 2026 ağırlık (%) 1 Gıda ve alkolsüz içecekler 24.44 2 Alkollü içecekler, tütün ve tütün ürünleri 2.75 3 Giyim ve ayakkabı 7.9 4 Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar 11.4 5 Mobilya, mefruşat ve evde kullanılan ekipmanlar ile rutin ev bakım ve onarımı 7.92 6 Sağlık 2.79 7 Ulaştırma 16.62 8 Bilgi ve iletişim 3.1 9 Eğlence, dinlence, spor ve kültür 4.34 10 Eğitim hizmetleri 2.02 11 Lokantalar ve konaklama hizmetleri 11.13 12 Sigorta ve finansal hizmetler 1.07 13 Kişisel bakım, sosyal koruma ve çeşitli mal ve hizmetler 4.42

Geçen yıl ise ana harcama grupları ve ağırlıkları şu şekildeydi:

Ana harcama grupları 2025 ağırlık (%) 1 Gıda ve alkolsüz içecekler 24,97 2 Alkollü içecekler ve tütün 3,52 3 Giyim ve ayakkabı 7,16 4 Konut 15,22 5 Ev eşyası 7,67 6 Sağlık 4,09 7 Ulaştırma 15,34 8 Haberleşme 3,62 9 Eğlence ve kültür 3,36 10 Eğitim 2,30 11 Lokanta ve oteller 8,32 12 Çeşitli mal ve hizmetler 4,43

GIDANIN AĞIRLIĞI DÜŞTÜ

Son yapılan değişikliklere göre göre sigorta ve finansal hizmetler ayrı bir grup olarak hesaplanmaya başladı.

2025'te gıda ve alkolsüz içeceklerin ağırlığı yüzde 24.97'den yüzde 24.44'e düştü. Alkollü içecekler ve tütünün payı da yüzde 3.52'den yüzde 2.75'e geriledi. Buna karşılık ulaştırmanın ağırlığı yüzde 15.34'ten yüzde 16.62'ye çıktı.