        Enflasyon sepeti güncellendi

        TÜİK 2026 yılında enflasyon sepetine 38 maddenin eklenip 30 maddenin çıkarıldığını bildirdi. TÜFE hesaplamasında kullanılan ana harcama grubu sayısı da 12'den 13'e çıktı

        Giriş: 03.02.2026 - 11:22 Güncelleme: 03.02.2026 - 11:22
        Enflasyon sepeti güncellendi
        TÜİK her yıl olduğu gibi bu yıl da TÜFE metadoloji dökümanını yayımladı. Bu belgede enflasyon hesaplaması ve sepetinde yapılan güncellemeler açıklandı.

        Buna göre 2025'te enflasyon sepetinde 407 madde yer alırken 2026'da bu sayı 428'e çıktı.

        İşte sepete 2026 yılında eklenen maddeler:

        Sıra No Madde adı
        1 Simit (fırın, market vb. yerlerde satılan)
        2 Hazır tavuk yemekleri
        3 Krema, kaymak ve benzeri süt ürünleri
        4 Yöresel peynirler
        5 Aromalı sütler
        6 Kuru hurma
        7 Hazır pizzalar
        8 Hazır börekler
        9 Diğer hazır yemekler
        10 Bebek elbise
        11 Okul forması
        12 Konutun bakım ve onarımına yönelik diğer malzemeler
        13 Konutun bakım ve onarımına yönelik işçilik ücretleri
        14 Banyo paspası
        15 Diğer ev tekstili
        16 Çamaşır kurutma makinesi
        17 Termos
        18 Diş kanal tedavisi ücreti
        19 Diş protez kaplama ücreti
        20 Fizik tedavi ücreti
        21 Elektrikli araç şarj ücreti
        22 Malların dağıtım ücretleri (kurye, paket servis vb.)
        23 Evde kullanılan spor aletleri
        24 Sportif faaliyetler için özel amaçlı giysi ve aksesuarlar
        25 Evcil hayvanlara yönelik diğer ürünler
        26 Hobi ve eğlence hizmetleri
        27 Spor amaçlı kurs ücretleri
        28 Umre ücreti (Diyanet İşleri Başkanlığı)
        29 Anaokulu ücreti
        30 Kahvaltı (hizmet sunulan yerlerde tüketilen)
        31 Tost (kantinde satılan)
        32 Simit (kantinde satılan)
        33 Çay (kantinde satılan)
        34 Diğer bankacılık hizmet ücretleri
        35 Kredi kartı yıllık aidatı
        36 Diğer elektrikli kişisel bakım aletleri
        37 Güneş kremi
        38 Otomobil ekspertiz ücreti

        Buna karşılık 2026 yılında 30 madde enflasyon sepetinden çıkarıldı.

        İşte sepetten çıkarılan maddeler:

        Sıra No Madde adı
        1 Ekmek hamuru (yufka)
        2 Kakao
        3 Bitki ve meyve çayı (poşet)
        4 Tayt (kadın için)
        5 Elbise (çocuk için)
        6 Kravat
        7 Örgü yünü
        8 Ayakkabı tamiri (erkek)
        9 Ayakkabı tamiri (kadın)
        10 Sehpa
        11 Ankastre ocak (set üstü)
        12 Davlumbaz
        13 Soba aksesuar ve malzemeleri
        14 Bulaşık bezleri
        15 Sağlık ile ilgili araç gereçler (tansiyon aleti)
        16 Diş çekme ücreti
        17 Otomobil (dizel)
        18 Otopark ücreti
        19 Tren bileti ücreti (banliyö)
        20 Bilgisayar ekipmanları (taşınabilir bellek, fare vb.)
        21 Telefon görüşme ücreti (sabit hat)
        22 Telefon aboneliğine ilişkin hizmetler (bağlantı ücreti)
        23 Görsel, işitsel veri işleme araçları (işçilik ücreti)
        24 Spor müsabakalarına giriş ücreti
        25 Müzik aletleri
        26 Fotoğraf çektirme ücreti
        27 Gazeteler
        28 Magazinler ve dergiler
        29 Düzeyi belirlenemeyen eğitim programları (yabancı dil kursu, KPSS kursu vb.)
        30 Tıraş malzemeleri

        Bunun yanında TÜFE hesaplamasında yer alan ana harcama gruplarında da önemli değişikliklere gidildi. Geçen yıl 12 ana harcama grubu varken, bu sayı 2026'da 13'e çıktı.

        İşte TÜİK'in açıkladığı ana harcama grupları ve ağırlıkları:

        Sıra Ana harcama grupları 2026 ağırlık (%)
        1 Gıda ve alkolsüz içecekler 24.44
        2 Alkollü içecekler, tütün ve tütün ürünleri 2.75
        3 Giyim ve ayakkabı 7.9
        4 Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar 11.4
        5 Mobilya, mefruşat ve evde kullanılan ekipmanlar ile rutin ev bakım ve onarımı 7.92
        6 Sağlık 2.79
        7 Ulaştırma 16.62
        8 Bilgi ve iletişim 3.1
        9 Eğlence, dinlence, spor ve kültür 4.34
        10 Eğitim hizmetleri 2.02
        11 Lokantalar ve konaklama hizmetleri 11.13
        12 Sigorta ve finansal hizmetler 1.07
        13 Kişisel bakım, sosyal koruma ve çeşitli mal ve hizmetler 4.42

        Geçen yıl ise ana harcama grupları ve ağırlıkları şu şekildeydi:

        Ana harcama grupları 2025 ağırlık (%)
        1 Gıda ve alkolsüz içecekler 24,97
        2 Alkollü içecekler ve tütün 3,52
        3 Giyim ve ayakkabı 7,16
        4 Konut 15,22
        5 Ev eşyası 7,67
        6 Sağlık 4,09
        7 Ulaştırma 15,34
        8 Haberleşme 3,62
        9 Eğlence ve kültür 3,36
        10 Eğitim 2,30
        11 Lokanta ve oteller 8,32
        12 Çeşitli mal ve hizmetler 4,43

        GIDANIN AĞIRLIĞI DÜŞTÜ

        Son yapılan değişikliklere göre göre sigorta ve finansal hizmetler ayrı bir grup olarak hesaplanmaya başladı.

        2025'te gıda ve alkolsüz içeceklerin ağırlığı yüzde 24.97'den yüzde 24.44'e düştü. Alkollü içecekler ve tütünün payı da yüzde 3.52'den yüzde 2.75'e geriledi. Buna karşılık ulaştırmanın ağırlığı yüzde 15.34'ten yüzde 16.62'ye çıktı.

